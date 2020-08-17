「吿別韓流」惹議　國民黨團總召：單一力量不足令國民黨再起

在高雄市長韓國瑜遭罷免後，國民黨又於高雄市長補選大敗。對此，國民黨立法院黨團總召林為洲8月16日在Facebook發文表示，「是該吿別韓流了，就當它是一則傳奇」。但此話也引來黨內其他人不滿，新北市議員葉元之反批，擁有改革權利的黨高層，卻只會發文講話，這「才是國民黨無法前進的原因」。

針對高雄市長補選結果，林為洲於16日在臉書上有感而發。（Facebook@林為洲）

2018年由韓國瑜帶動的「韓流」風潮，確實讓國民黨在九合一地方選舉中大贏，但國民黨也因為韓國瑜參選2020年台灣總統大選的失敗，最後又丟失了高雄市長，如何看待韓國瑜的對國民黨「政治資產與負債」確實是黨內的燙手山芋。

面對泛藍支持者對「吿別韓流」論述的不滿，林為洲在8月17日於立法院受訪時解釋，所謂「吿別韓流」是代表國民黨若要再起，不可能只靠單一或部分力量就足以支撐起勝利，未來國民黨應爭取更多元的支持群體，才會有再起的機會。

國民黨團總召林為洲17日表示，國民黨不要再回顧2018年大勝的榮耀，支持國民黨的力量還在，但從總統大選到罷韓再到這次補選，可以看到單一力量不夠支撐黨的再起跟大選的勝利。（中央社）

林為洲指出，2018年韓流幫助了國民黨拿下高雄，但2020年國民黨先是在台灣總統與立委選舉大敗，接下來則是韓國瑜遭到罷免，至今日的高雄市長補選又慘敗，如此心情就好似「三温暖」；故他認為，國民黨不要再回顧2018年的榮耀，應該要往前走，畢竟從2020年台灣總統大選、罷韓到此次高雄市長補選，他看到的是隻有單一力量支撐的國民黨，是不夠有力再起的。他說，國民黨要再起，一定要容納多元聲音，爭取更寬光譜的支持者，才有望在2022年、2024年重返執政。

當被問到目前黨內是否有「逼宮」黨主席江啟臣聲音，林為洲則說，現在應該沒有人會想要「逼宮」吧，畢竟「燙手山芋沒人想接！」林為洲更進一步指出，國民黨主席下次將於2021年5月到7月改選，如今這段時間沒有選舉，正好也是改革最佳時刻，2020年前半年，黨中央已經應對了三次選舉，根本忙得不可開交，也難以思考如何改革，如今大家終於比較有時間可以討論「究竟國民黨要如何改變，才可以讓人民重新信任」。