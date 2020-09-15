台軍舉行漢光電腦兵推　與美軍演習同步

台軍從9月14日開始至18日舉行「漢光36號演習電腦兵棋推演」。《多維新聞》報導指，雖然因為肺炎疫情關係，美方並未從本土循往例派遣中階將領率團來訪，但是由美國在台協會（AIT）軍事、聯絡組為主的美軍駐台人員，已經跟台軍一起進入台灣國防部大直總部旁的秘密兵推現場，與美國印太司令部（USINDOPACOM）、五角大廈（DoD）等官員即時連線，一起展開電腦兵棋推演，以及下各種假設狀態測試。

根據消息指出，此次台軍漢光電腦兵推，美方參與程度極深，不僅即時視訊同步連線，還有關島美軍航母打擊群一起實兵操練。（陳宗逸／多維新聞合成）

值得注意的是，美軍突然宣布要在9月14日，於關島至馬里亞納海溝間進行「勇敢之盾」（Valiant Shield）演習，出動包括里根號航母（USS Ronald Reagan CVN-76）戰鬥羣、美利堅號兩棲突擊艦（USS America LHA-6）在內的戰機打擊群，以及多艘巨型兩棲船塢艦、兩棲支援艦等艦隻，動員戰機超過100架、人員超過1萬1,000人，這個演習的各項狀態演練，即時與台灣的漢光電腦兵棋推演同步進行，台灣發出狀況，美軍隨即在關島附近演練部署，模擬解放軍的各種攻勢可能。消息來源吿訴多維新聞表示，解放軍方面評估美軍不會介入台海危機，但「美國不是吃素的。」

《多維新聞》此前報道指，此次漢光電腦兵棋推演，由於新冠病毒肺炎的關係，從今年4月順延到9月進行。而從4月至9月這段半年不到時間，整個世界局勢幾乎翻轉一遍，中美關係進入緊張狀態，台美關係急速升温，也讓兩岸關係緊張、戰雲密佈。解放軍逼近台灣的動作不斷加大加深，故美軍方面也開始「超前部署」。

美軍上週緊急宣布14日開始「勇敢之盾」演習，動員100架以上飛機、1萬1000名官兵，實際上就是為了台海危機局勢進行「超前部署」，同時參與台軍的電腦兵推。（USINDOPACOM）

除了緊急批准台灣採購數百枚攻艦攻陸導彈外，也密集參與台軍的電腦兵棋推演，並且將推演情節以及預判狀態，和西太平洋上的美軍航艦打擊群同步進行實際演練，彷佛美軍參與台灣漢光演習一樣，且態度不再隱晦。

相當特別的是，從9月15日美國印太司令部發布的「勇敢之盾」相關資訊照片顯示，美軍試驗性質地使用海軍登陸艦，部署HIMARS高機動多管火箭系統，進行攤岸周邊緊急部署射擊。由於美國將緊急準售台灣同樣武器，美軍此舉等同於在台軍尚未獲得HIMARS火箭系統之前，已經開始測試此種武器在反制解放軍「反介入/區域拒止」（A2/AD）戰力時的實戰效能。

印太司令部在9月15日，公布美軍打擊群在帛琉群島周邊，緊急運輸HIMARS高機動多管火箭系統的實況，與台灣目前漢光兵推的情境吻合。（USINDOPACOM）

而台軍此次電腦兵棋推演，也將即將獲得的魚叉導彈以及HIMARS高機動多管火箭系統，納入台軍防守戰略中的一環，加以演練，這也從美軍同時間演練部屬同款武器，獲得印證。

美方情報消息來源稱，此次美軍印太司令部的「勇敢之盾」演習，並非單純的既定行程演習，美軍不惜將剛剛解除疫情感染的里根號航母，匆匆開出日本橫須賀港參與演習，其實「超前部署」防禦的意義，還大於參與台軍電腦兵推。

美軍重兵部署關島，與台海局勢急速惡化有相當關係。圖為「勇敢之盾」演習情景。（USINDOPACOM）

目前美軍在關島已經集結重兵，並且在9月初，已經和日、澳等盟國，在東海周邊進行過海、空聯合作戰操演，這都是對台海戰雲密佈情勢的一種回應。