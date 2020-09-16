白先勇新書再談白崇禧：「小諸葛」何以成為「黨國罪人」？

1949年，中國大陸風雲變色，蔣介石（1887—1975年）與國民黨政府輾轉遷台。過去很長時間，國民黨常把丟失大陸的責任歸咎於桂系軍閥出身的白崇禧（1893—1966年），並視其為「黨國敗壞內亂中之一大罪人」（《蔣介石日記》）；當白於1949年12月30日從海南島的海口飛抵台北後，卻遭投閒置散與猜忌，生活上也受到特務人員的監視。曾對「小諸葛」白崇禧推心置腹的蔣介石，何以對白如此深惡痛絕？白崇禧之子、著名作家白先勇認為，失去大陸江山對蔣造成的心理衝擊無以復加，造成了疑心病、妄恐症（paranoia），才會對來台投誠的白崇禧百般猜忌。

經歷20餘年的思考與規劃，白先勇此前已先出版《父親與民國：白崇禧將軍身影集》（上、下冊）、《止痛療傷：白崇禧將軍與二二八》，為將白崇禧個人生命史帶出整部中華民國軍事史的發展與起落，白先勇與台灣歷史學者廖彥博合作，撰寫《悲歡離合四十年：白崇禧將軍與蔣介石》（上、中、下三冊），以人子身份為先人發聲，並於9月15日下午，在台「國家圖書館」舉辦新書發表會。

白先勇（左）、廖彥博（右）合作撰寫的白崇禧傳記《悲歡離合四十年：白崇禧將軍與蔣介石》，點出兩岸官方均不重視白崇禧歷史評價沒的原因。（許陳品／多維新聞）

白先勇表示，1911年辛亥革命爆發，當時就讀於廣西省初級師範、年僅18歲的白崇禧投筆從戎，加入廣西北伐學生敢死隊，徒步北上至武昌前線、與清軍對峙，這是自己的父親從青年時代就忠於中華民國的象徵。1926年，廣州國民革命軍展開北伐，蔣介石力排眾議，邀請時年僅33歲、在統一廣西戰爭中獲得「小諸葛」盛名的白崇禧，出任國民革命軍參謀長，這也是蔣、白二人相交的開始。然而就在北伐完成、國民政府形式上統一全中國之際，趾高氣昂、推翻北洋軍閥的「白總指揮」功高震主，就在國軍編遣會議後，蔣介石與桂系翻臉、蔣桂戰爭爆發，作為桂系二號人物的白崇禧倉皇出走，最後回到廣西與中央對峙，直到1937年抗戰全面爆發，蔣、白二人關係才又獲得改善的契機。

白先勇認為，抗日戰爭時期為蔣介石與白崇禧的第二個蜜月期，亦是兩人生平關係最融洽的時候。蔣先任白為國民政府軍事委員會副參謀總長，但當時參謀總長出缺，故白崇禧實為蔣的最高軍事幕僚長。當日軍於1937年12月發動「南京大屠殺」、中國民心士氣消沉之際，第五戰區司令官李宗仁（1891—1969年）與白崇禧共同指揮，終締造了抗戰以來首次勝利—台兒莊大捷，打破侵華日軍「三月亡華」、「皇軍無敵」的神話。而後蔣又採納白提出的「以空間換取時間、積小勝為大勝」，以持久戰的方式拖垮日軍，贏得最後勝利。白先勇解釋，這是兩人在抗日大戰略上看法一致，才取得良好效果。

白崇禧戎裝照。（網絡圖片）

白先勇指出抗戰後期，白崇禧兼任軍訓部長時，蔣介石與白的關係相當融洽的書信往返，甚至以「骨肉」、「手足」相稱。白崇禧於1943年8月6日在黃山見過蔣後，翌日寫下親筆信，稱：

昨在黃山，恭聆訓誨，意氣勤懇，有逾骨肉，人非木石，寧不知感，謹當奉為圭臬，永矢弗諼者也。……七載以來，隨侍左右，受恩深重，報稱愈難，唯有竭股肱之力，濟之以忠貞，上達高厚於萬一耳。

蔣介石看信之後回覆，將白崇禧大加稱讚：

望時時能以兄之長，補我之短，則切磋時久，琢磨益深，自必相得益彰也。瞻望前程，豈有限量，本來同志關係，生死與共，手足之情，無以逾此。……則彼此為一，無間爾我。

白先勇分析，1948年選舉中華民國行憲後首任副總統時，美國駐華大使司徒雷登（John Leighton Stuart，1876—1962年）認為李宗仁是國民黨中可以取代蔣的人選，白崇禧又覺得與李宗仁同出桂系、有20多年共同奮鬥的情誼，若反對李參選，不但情面上難以交代，更可能造成桂系內部分裂，故「助李競選義不容辭」。白先勇表示，白崇禧晚年曾對此事極為後悔，認為在蔣介石與桂系間的政治紛爭中倒向李宗仁，最終也使自己與蔣的關係全面破裂。而蔣也將國民黨在大陸統治崩潰的主要原因之一，歸咎於這次的副總統選戰。

白先勇認為，白崇禧先是受到蔣介石重用，後來又因1948年選舉副總統支持李宗仁，以及未能及時支持淮海戰役，造成國府退守台灣，使得兩人關係決裂。圖為《悲歡離合四十年：白崇禧將軍與蔣介石》書影。（許陳品／多維新聞）

《悲歡離合四十年》另一位作者廖彥博表示，此書雖為白崇禧的傳記、民國軍事史，同時也是白先勇的家史，但亦重新回答為何國府在國共內戰會全面失敗？追溯白崇禧的生平事迹與蔣白關係的扞格，其實正能反映兩人在國共內戰時期的戰略分歧，終造成了國家分裂的悲劇。

他說，既然白崇禧與蔣介石有過蜜月期、後全面決裂，「中華民國政府」遷台後自然不會給予白一個公允的歷史評價；其次，白崇禧曾在遼瀋戰役中重創林彪（1907—1971年）率領的東北野戰軍，故大陸方面也僅是將白定位為桂系軍閥，對其在抗戰與國共內戰中的軍事指揮避而不談。於是，白崇禧不但生前夾在蔣桂之間難以取捨，其歷史定位也受限於國共兩黨的漠視，在兩岸均沒有獲得足夠的重視，這也正是今天撰寫、出版此書的主要原因。