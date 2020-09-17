台退役將領：鍵盤表態跟上陣殺敵不同　勿高估台人作戰決心

解放軍戰機近來頻繁出入台灣西南海空域，引發台灣輿論的高度關注。台灣總統蔡英文曾就此表示，要嚴正警告不速之客，不要低估台軍守護家園的決心，更不要忽視台灣人民確保自由民主生活的意志。 國民黨智庫國家政策研究基金會於9月17日舉辦「中共武力犯台：國軍與美軍的可能作為」座談會，由前國民黨立委林郁方主持。 前駐美軍事代表團團長淡志隆在座談會上說，用鍵盤表態跟真槍實彈上陣殺敵完全不同，更何況這類民調有六成民眾對上戰場持保留態度，所謂「戰到最後一兵一卒」的決心恐有高估之嫌，勿忘「避禍是人性」 。

國民黨智庫國家政策研究基金會於當地時間9月17日舉辦「中共武力犯台：國軍與美軍的可能作為」座談會，由前國民黨立委林郁方主持。（楊家鑫／多維新聞）

林郁方指，中共對台用兵有七個可能的時機，分別是台灣宣布獨立、台灣明確朝向獨立、台灣內部動盪不安、台灣獲得核子武器、兩岸和平統一對話延遲、外國勢力介入台灣島內事務、外國兵力進駐台灣等。他稱，台灣明確朝向獨立、兩岸和平統一對話延遲、外國勢力介入台灣島內事務等三點語意曖昧，民進黨在野時高談台獨，執政時卻絕口不提，打的是擦邊球，雖然會讓北京心裏不爽，不過難以作為對台用兵的理由，雖然此舉的確讓中共仇視台灣，但這比較可能是引發戰爭的深層因素，而非立即因素。

林郁方說，北京正在等待發動台海戰爭的時機，比方說美國陷入類似水門案的政治危機，或是另一場讓美國陷入泥沼的區域戰爭，美國屆時將無暇他顧。林郁方又表示，短期內台海爆發戰爭的可能性不高，因為北京此刻的重點在重振疫情後的經濟、處理香港問題以及中印邊境衝突，還有美國在經貿和南海的強勢作為要關注。

台軍退役少將胡瑞舟。（中評社）

前台灣陸軍8軍團主任胡瑞舟少將認為，中共假如武力犯台，中共犯台的每種戰法同時也必定會有相關成本效益的考量，北京方面需估算其中的利弊得失，選擇備選方案以及力道強弱的拿捏，這又必然涉及到美中台三方關係與相對能力，以及北京方面對情勢的認知、判斷、解讀與評估。他說，中共若是發動全面侵台戰爭，中共不但要避免美國介入，更要有「首戰即決戰」的必勝把握，共軍可能會發動奇襲速戰速決，讓台軍猝不及防，特別是透過長時期經常性軍事演習麻痺美方和台灣，例如在12月22日演習結束後，美軍將迎來耶誕節假期，但共軍部隊沒有解散，以便在12月24日或25日晚上、26日凌晨發動戰爭，讓美軍應對不及。

解放軍或「草船借箭」「騙光」台軍防控武器

胡瑞舟說，除了台灣的基隆港跟高雄港有少量的海軍艦隊外，其他幾個地方都不是軍用，經過巧妙的安排攻擊台灣，之後再針對全台重要官署、軍事指揮所等地進行精準攻擊，共軍還可能使出「草船借箭」這一招數，透過大量空中及海上無人機艦，「騙光」台軍的防空、制海武器，如愛國者、魚叉飛彈等。他更提醒，假如兩岸開戰，台灣要小心油庫、彈庫遭襲。

台灣前駐美軍事代表團團長淡志隆。（網絡圖片）

前台灣駐美軍事代表團團長淡志隆表示，台灣官方不斷宣稱會戰到最後一兵一卒，奉勸中共不要低估台灣人保衛台灣的決心，也有民調顯示有四成的台灣民眾願意上戰場，但用鍵盤表態跟真槍實彈上陣殺敵完全不同，更何況這類民調有六成民眾對上戰場持保留態度，所謂「戰到最後一兵一卒」的決心恐有高估之嫌，勿忘「避禍是人性」 。

淡志隆還表示，作戰須動員涉及全民，但台灣現在實施全民國防政策，卻只有招募、營區開放和軍訓課程，他認為，蔡英文政府應展開全民國防先期實質工作。

大陸以「消耗戰術」耗損台灣的戰力

淡志隆指出，共軍近期頻繁擾台，是在以「消耗戰術」耗損台灣的戰力，增加台軍出勤的次數，增加台軍的後勤耗損，因此台灣國防部才會針對相關問題表示，台灣要編更多預算向美國採購汰換零件和設備。他提醒，中共演習是為作戰做準備，台灣國防部對防空識別區（ADIZ）的定義、適用範圍都要更專業，過度操作容易進退失據，比如說台灣國防部對進入台灣ADIZ的共機均視為「入侵」並予驅離，但ADIZ非領空而不享有國際法地位，一再以「入侵」形容是徒增台灣人民對台軍要強力反制的期待。

台灣政治大學外交學系教授盧業中表示，美國當前內部反中氛圍甚高，關於台海政策是否應保持戰略模糊或舍模糊轉戰略清晰的討論，各有主張，後續美國對台戰略是否轉向清晰，須等待11月的美國總統大選結果出爐。

盧業中認為，特朗普若連任，美中關係惡化恐將延續，因美國政府仍然會期望透過打台灣牌，對中國進行施壓，而若是美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）當選，美中關係惡化速度雖會趨緩，仍難好轉。