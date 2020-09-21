台文化部：國際影音串流平台前導計劃由中央社承辦

台灣文化部今天（21日）宣布，將由中央社承辦國際影音串流平台前導計劃，並已獲得行政院核定3,877萬餘元新台幣預算，未來將用於網路直播與隨選視訊等服務，透過多元視角向國際社會介紹台灣。

台灣文化部長李永得日前透露，國際影音平台原定2021年元旦開播，將延期2至3個月開播。（中央社）

台灣文化部表示，台民間對國際影音串流平台倡議多年，適逢2020年新冠肺炎（COVID-19）肆虐全球，確診人數突破2,000萬人，台灣則因防疫表現獲得國際關注，至21日為止感染病例僅507人，因此決定及時把握時機，將台灣故事用數位傳播推行全球，傳達台灣經驗與台灣價值。

文化部提及，有多年海內外新聞服務專業及國際新聞交流合作經驗的中央社，已多次向文化自薦提案，因此要求中央社結合其他影音媒體產製、並納入納入民間影音企制創意及專業人才等的前提下，同意中央社承辦前導計劃。

台文化部宣布國際影音串流平台前導計劃由中央社承辦。（網上圖片）

文化部強調，中央社創製任務就是促進國際對台灣之了解，也已擁有新聞媒體專業、多國語言人才、海外採訪網絡與佈局優勢等基礎基礎，未來中央社將負責強化全球新聞網絡布建、影音節目產製、營運團隊與組織規劃、影音平台技術規格建置等前期籌備工作。未來將自由民主、文化社會、產業經濟、公衛社福、生態景觀、觀光美食等台灣特色、發展脈動、台灣聲音、台灣價值傳向國際。

原本此項計劃由公視承辦，並已在公視董事會中通過，但卻陷入政府插手公視人事、執行計劃倉促草率以及預算名目等爭議，最後在公視董事辭職抗議與民間知識分子反彈下，遭到文化部終止專案。