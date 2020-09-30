台六市長抗議標屬中國　全球氣候市長聯盟致歉改回「中華台北」

「全球氣候與能源市長聯盟」（Global Covenant of Mayors for Climate and Energy）日前將台灣城市的會籍名稱由「中華台北」（Chinese Taipei）改為「中國」（China），遭到包含台北、新北、桃園、台中、台南、高雄6個直轄市（俗稱六都）反對，台灣外交部也提出抗議。 對此，聯盟網站回應稱是技術出錯，決定改回「中華台北」，並對此錯誤以及引起的混淆表達誠摯歉意。

日前，全球氣候與能源市長聯盟官網當中，點選中國國籍，僅有7座城市，除了香港以外全都位在台灣。（全球氣候與能源市長聯盟官網）

「全球氣候與能源市長聯盟」是2014年由前聯合國秘書長潘基文發起成立的國際組織。高雄、台北、新北、桃園、台南及台中6個城市先後以「中華台北」所屬城市名義加入聯盟。不過，聯盟屬下「地方政府永續發展委員會」（ICLEI）近日在網站公布符合聯盟減碳規範的城市名單時，將台灣的6個城市均列在「中國」名下。

台灣外交部長吳釗燮周一（28日）稱，政府聯繫駐外館處及相關國際組織，要求聯盟依據台灣成為會員時的遞交文件名稱予以更正，六都市長也發表聯合聲明抗議。經各方努力，聯盟的網站昨晚已根據原遞交文件更正。

（綜合報道）