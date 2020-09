台六市長抗議標屬中國　全球氣候市長聯盟致歉改回「中華台北」

「全球氣候與能源市長聯盟」(Global Covenant of Mayors for Climate and Energy)日前將台灣城市的會籍名稱由「中華台北」(Chinese Taipei)改為「中國」(China),遭到包含台北、新北、桃園、台中、台南、高雄6個直轄市(俗稱六都)反對,台灣外交部也提出抗議。

對此,聯盟網站回應稱是技術出錯,決定改回「中華台北」,並對此錯誤以及引起的混淆表達誠摯歉意。