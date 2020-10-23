美媒稱美軍證實RC-135W電偵機飛越台灣　台空軍否認

根據美國知名航空飛行器網媒《The Drive》的報道，美國空軍太平洋司令部的相關發言官員承認一架美國空軍RC-135W鉚接型電戰機於10月21日稍晚時，進入台灣領空北部上空飛行。 台灣國防部則回應稱，「經查詢10月21日並無美軍相關軍機飛越台灣本島上空，特此說明。」

根據《The Drive》的報道，一位美國太平洋空軍司令部（PACAF）的發言人士向其確認表示，「我可以向你確認，昨天（10月21日），一架RC-135W鉚接（Rivet Joint）電戰機，確實在台灣北部上空飛行，但是基於行動的機敏安全性，我們無法討論相關任務細節。」（"I can confirm that a RC 135W Rivet Joint aircraft did fly over the northern portion of Taiwan yesterday as part of a routine mission," a public officer for Pacific Air Forces (PACAF), …"Due to operational security we are not able to discuss the specifics of the mission."）

美空軍電戰機穿越台灣領空一事，至今已經經由三個以上的美、日專業航迹網站證實，且疑似美國空軍官員也承認此事。（摘自《The Drive》網站）

RC-135W飛越台灣內陸領空的航迹訊息，在10月21日當日，同時被日本、美國的專業航迹追蹤網站披露。追蹤航行動態的推特「Golf9」當日捕獲美軍RC-135W電偵機疑似飛過的蹤影，而航空觀察帳號「東京雷達」（Tokyo Radar）也發布同樣訊息。

此前台灣國防部指屬於中國大陸的北京大學「南海戰略態勢感知計劃」（SCSPI）平台，是發布各式假訊息、假新聞的「認知戰」平台，認為解放軍藉此平台散播假的航迹圖，刻意炮製假訊息，迅速傳播至網際網路平台上，再透過大陸官媒報道與批判，來吸引國際與國內媒體興趣跟進報道，有計劃地企圖混搖視聽。但是，此次揭露美軍電戰機航迹圖的平台，分屬於美國和日本專業航空迷所辦，台灣國防部僅低調否認，未再多語。

今年6月9日發生美軍C-40B行政專機飛越台灣領空的事件，台灣國防部未第一時間澄清。當日中午時分，數架解放軍軍機極度接近台灣西南方空域，進行包圍戰術，引起高度緊張。由於中國大陸官方認為美機飛越台灣領空，屬於侵害中國大陸主權領土完整的行為，故回應速度相當迅速且強烈。解放軍機近來頻頻挑戰台灣西南空域的戰術動作，即從6月9日開始，至今也成為一種長期僵固性常態。

由此推斷，此次牽涉到更加敏感的美國空軍電戰機，在台灣領空進行機敏任務，甚至還有美軍發言管道刻意證實此事。美國國務院日前已經批准向台灣出售三款總值18億美元的武器，包括導彈、感應器等。台灣政府此時應該不忍生事，即使美方態度開放且承認，台灣方面只能否認到底，且無法說此事為北京當局的假訊息與認知戰。