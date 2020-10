美媒稱美軍證實RC-135W電偵機飛越台灣　台空軍否認

根據美國知名航空飛行器網媒《The Drive》的報道,美國空軍太平洋司令部的相關發言官員承認一架美國空軍RC-135W鉚接型電戰機於10月21日稍晚時,進入台灣領空北部上空飛行。 台灣國防部則回應稱,「經查詢10月21日並無美軍相關軍機飛越台灣本島上空,特此說明。」

根據《The Drive》的報道,一位美國太平洋空軍司令部(PACAF)的發言人士向其確認表示,「我可以向你確認,昨天(10月21日),一架RC-135W鉚接(Rivet Joint)電戰機,確實在台灣北部上空飛行,但是基於行動的機敏安全性,我們無法討論相關任務細節。」("I can confirm that a RC 135W Rivet Joint aircraft did fly over the northern portion of Taiwan yesterday as part of a routine mission," a public officer for Pacific Air Forces (PACAF), …"Due to operational security we are not able to discuss the specifics of the mission.")

美空軍電戰機穿越台灣領空一事,至今已經經由三個以上的美、日專業航迹網站證實,且疑似美國空軍官員也承認此事。(摘自《The Drive》網站)

RC-135W飛越台灣內陸領空的航迹訊息,在10月21日當日,同時被日本、美國的專業航迹追蹤網站披露。追蹤航行動態的推特「Golf9」當日捕獲美軍RC-135W電偵機疑似飛過的蹤影,而航空觀察帳號「東京雷達」(Tokyo Radar)也發布同樣訊息。

此前台灣國防部指屬於中國大陸的北京大學「南海戰略態勢感知計劃」(SCSPI)平台,是發布各式假訊息、假新聞的「認知戰」平台,認為解放軍藉此平台散播假的航迹圖,刻意炮製假訊息,迅速傳播至網際網路平台上,再透過大陸官媒報道與批判,來吸引國際與國內媒體興趣跟進報道,有計劃地企圖混搖視聽。但是,此次揭露美軍電戰機航迹圖的平台,分屬於美國和日本專業航空迷所辦,台灣國防部僅低調否認,未再多語。

今年6月9日發生美軍C-40B行政專機飛越台灣領空的事件,台灣國防部未第一時間澄清。當日中午時分,數架解放軍軍機極度接近台灣西南方空域,進行包圍戰術,引起高度緊張。由於中國大陸官方認為美機飛越台灣領空,屬於侵害中國大陸主權領土完整的行為,故回應速度相當迅速且強烈。解放軍機近來頻頻挑戰台灣西南空域的戰術動作,即從6月9日開始,至今也成為一種長期僵固性常態。

由此推斷,此次牽涉到更加敏感的美國空軍電戰機,在台灣領空進行機敏任務,甚至還有美軍發言管道刻意證實此事。美國國務院日前已經批准向台灣出售三款總值18億美元的武器,包括導彈、感應器等。台灣政府此時應該不忍生事,即使美方態度開放且承認,台灣方面只能否認到底,且無法說此事為北京當局的假訊息與認知戰。