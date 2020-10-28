國民黨Twitter發諷刺蔡英文網圖　民進黨：丟臉丟到全世界

「中天電視台」的牌照2020年底即將到期，是否換照引發關注。而國民黨為此在Twitter放上一張彷毛澤東繪製台灣總統蔡英文的圖片，稱台灣民眾值得一個無黨派、獨立和專業的「國家傳播委員會（NCC）」。 民進黨在10月28日對此表示，「蔡英文是民選總統，毛澤東是獨裁者，如何類比？」又指國民黨將台灣政治鬥爭拿到Twitter上，還遭外媒批評，「真是丟臉丟到全世界去」。

民進黨批評國民黨將台灣政治鬥爭拿到Twitter上，還遭外媒批評，「真是丟臉丟到全世界去」。（Facebook@民進黨）

民進黨發言人謝佩芬表示，國民黨竟會在國際社群平台做出如此的發文，令人感到不可思議，不但有許多網友在該則帖文底下留言嘲諷外，像是《華爾街日報》、彭博社等國際媒體的記者也點名批評，甚至有法國智庫的學者直言國民黨「可悲」，建議國民黨應該「了解自己的歷史多一點，並負責任一點」，不但鬧了國際笑話，更是丟盡民主國家的臉。

謝佩芬說，像Twitter這樣的國際社群平台，在所有民主國家，不論是政府機關，還是政黨組織，主要的功能是讓國際社會能更認識、了解自己的立場，但似乎只有國民黨反其道而行，把國際社群平台拿來做負面鬥爭的工具，「如今還拿以非常荒謬的圖卡抨擊自己的國家元首，民進黨作為民主國家的政黨，看到國民黨這樣的作為，真替他們感到不好意思」。

謝佩芬並呼籲，國民黨應認真檢討在國際社群平台發文的內控機制，不要再因發文淪為國際笑柄、讓台灣蒙羞。

民進黨立院黨團幹事長、綠委鄭運鵬也指出，國民黨做這樣的文宣，不管是從言論自由的角度、還是從兩岸立場的角度，顯然國民黨都是自我矛盾。他認為，國民黨這篇帖文的目的，是要向國際表達國民黨支持中天續照的立場，但全世界都非常清楚，「中國根本沒有新聞自由、沒有言論自由，也知道國民黨立場親中」，國民黨做這樣的文宣，變成國際笑話，雖然可笑，「但是同樣身為中華民國國民，我也同樣覺得非常丟臉」。

針對民進黨的批評，國民黨則回應，在Twitter上所轉載之網絡圖片，目的是突顯蔡政府獨裁極權、打壓台灣言論自由的現在進行式，提醒全體台灣民眾及外國朋友，在民進黨執政下，台灣即將失去新聞自由、言論自由，成為綠色一言堂；如此支持言論自由的呈現，竟然被綠媒進行政治審查，正反映出這是如何諷刺的事！

國民黨強調，該圖片早在2020年上半年已在網絡流傳，並非國民黨所創。這次引用該圖片目的在於讓世人了解蔡英文目前施政獨裁、極權的進行式，強調台灣一定要有充分的言論自由， 不然就跟共產制度一樣， 而且變成綠色恐怖。