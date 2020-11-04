【美國大選】蔡英文：民進黨與美兩黨都有交往　持續深化台美關係

美國總統大選於當地時間周二（3日）進行投開票，台灣總統蔡英文11月4日在民進黨中常會上表示，民進黨與美國兩黨都有交往，現階段美國主流民意對台灣的支持相當穩固，會持續深化這樣的支持趨勢。 蔡英文說，這次美國選舉，美國兩黨國會席次或許會有些變化，但預期只要美國主流民意支持台灣，美國國會中支持台灣的力量就不會減少，未來台灣會持續爭取更多支持，在安全事務、經貿事務和共享的民主人權價值議題上，有更多合作的機會，讓台美關係繼續深化。

台灣民眾關心美國大選。（陳卓邦攝）

民進黨4日下午召開中常會，但由於美國大選同時間正進行開票作業，許多出席的中常委紛紛低頭看手機，關注開票狀況，也有中常會戴着支持特朗普的口罩與會，引起蔡英文注意，蔡英文並於會議接近尾聲時，針對台美關係發表談話。蔡英文強調，長期以來，民進黨跟美國兩黨都有交往，不僅和美國行政部門來往，也和美國國會、智庫有密切往來。

蔡英文表示，做為民主國家很清楚民主的真諦，尊重美國人民最後的選擇，台灣會全力爭取美國主流民意的支持，現階段美國主流民意對台灣的支持相當穩固，台灣會持續深化這樣的支持趨勢。民進黨做為台灣執政黨，無論美國是哪一黨執政，都有責任全力和美國政府深化合作，為了繼續爭取美國主流民意支持，在國會外交、智庫外交部分，交流上會不分黨派，持續努力。

民進黨國際事務部主任羅致政轉述蔡英文針對美國大選的談話。（陳卓邦攝）

蔡英文提及，過去一段時間，美國國會通過諸多友台法案，例如《台灣旅行法》、《亞洲再保證倡議法》等等，甚至於前陣子美國參議院跨黨派、過半議員致函美國貿易代表署（USTR），希望促成台美雙邊貿易協定（BTA），這些台美關係的進展，都需要跨黨派的支持，顯示了支持台灣，是美國的主流民意；或者是稍早前美國再次釋出對台軍售訊息，這是2017年以來第10次軍售。軍售需要經過美國參眾兩院批准，這說明了台灣強化自我防衛能力的決心，受到美國兩黨的支持。

蔡英文認為，美方相關動作，證明台灣作為印太地區戰略前緣、民主前線的關鍵地位，不會因為選舉結果而發生改變。

她表示，近期以來，台灣除了和執政的共和黨來往，也爭取跨黨派的支持，民主黨透過各種管道，表達對台灣的支持，這種種現象，都顯示支持台灣，是美國主流民意的趨勢。這一次美國選舉，兩黨國會席次或許會有一些變化，但預期只要美國主流民意支持台灣，國會中支持台灣的力量就不會減少。未來，台灣會持續爭取更多支持，在安全事務、經貿事務和共享的民主人權價值議題上，有更多合作的機會，讓台美關係繼續深化。

有民進黨中常委戴挺特朗普口罩與會。（陳卓邦攝）

另針對進口美豬牛議題，蔡英文強調，朝野有責任共同面對，8月底執政團隊做出決定後，美國各界踴躍表示支持，供應鏈重整的討論、台美經濟對話也陸續開展。她坦言，雖然台美BTA的簽署還有待努力，但台灣確實正朝着這個方向在前進，會持續努力，累積更多的動能。她呼籲朝野政黨，「大家都執政過，現在的問題，大家過去也都經歷過」，若方向正確，也已經拿出具體成果，大家應該要就議題的實質內容，來溝通協商，只要理性討論，任何分歧都可以找到解決之道，「只有攜手合作，才能為國家謀求最大利益」。

與會人士表示，美國大選目前仍在計票階段，短期內不會有結果出來，特朗普稍早前在白宮演說稱，將訴請美國最高法院下令停止計票並裁斷選舉結果，但另一方面拜登也說，沒有任何人可以宣布勝選，在這種狀況下，何時表述的立場，台灣必須非常謹慎。該人士並研判，大選的結果，必定會影響美國的全球戰略、對台政策等等，但台灣早已經和美國所有政黨維持密切互動的關係，美國對台灣的支持是跨黨派，相信台美關係不會出現大變化。