買豆腐花不滿膠袋需加收1元　台女怒摑店員遭判入獄59日

台灣一名丁姓女子到台北市一間商店購買豆腐花時，向店員索取外賣用的免費膠袋。店員當即向她表示，膠袋需收費1元新台幣（下同．約合0.27港元）。丁女聽後大為不滿，先是表示欲退貨，被拒絕後竟當眾掌摑店員。 台北地院日前依傷害罪，判處丁女拘役59日。丁女提出上訴，被台北地院合議庭駁回確定。

據自由時報報道，案發於去年12月4日晚間8時許，丁女聽聞店員表示依政府規定，若需要塑膠袋，須另加價1元購買，無法免費提供。她因而心生不滿，她先是表示要退貨，被拒絕後，當眾掌摑店員。

女子因為一個膠袋的收費與店員起爭執，怒摑對方，遭判入獄59日。（示意圖／視覺中國）

店員不甘受辱氣憤提告，台北地院依傷害罪判處丁女拘役59日，丁女提出上訴辯稱，不記得有打到對方，且此事發生於當日晚上8時許，對方在晚上10時許才到醫院去診斷，無法證明傷害與她有關。

合議庭依被害者指證、診斷證明書、現場閉路電視等判定，丁女確實出手打傷店員；合議庭並認為，丁女欲外帶豆腐花卻不願依政府規定另加價購買塑膠袋，向店員索討免費包裝不成，竟心生不滿，藉口不滿店員服務態度，掌摑店員，顯乏尊重他人身體法益及名譽的觀念，且迄今未能賠償或獲得被害者諒解，原審認事用法並無不當，量刑尚屬妥適，予以駁回。

（綜合報道）