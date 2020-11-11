【金馬2020】華語動畫探討社會怪奇現象　五部動畫短片各異其趣

過去提起亞洲動畫，總是會想到動畫大國日本，過去金馬動畫類獎項也常有從缺的情況發生，但近年中國大陸《大魚海棠》和《哪吒之魔童降世》叫好叫座，2017年順利抱回金馬獎最動畫長片的《大世界》也證明大陸動畫類型的多元以及技術的進步；另一方面，台灣的動畫作品《幸福路上》也為台灣動畫注入強心針，從金馬動畫短片類型的多元，題材的廣泛都顯見華語動畫的進步。 第57屆金馬獎於2020年9月30日公佈了入圍名單，此次入圍金馬動畫短片，共有五部。分別是《大冒險鐵路》、《多雲時晴》、《白露》、《山川壯麗》與《夜車》。這五部動畫短片從不同角度討論問題，可謂各異其趣。

今年入圍的短片皆有鮮明又強烈的獨特風格，首先是《大冒險鐵路》，是部結合2D與實物的黑白動畫片，貫穿全片的交響樂帶有雍容華貴之感。片中角色們之間說着像是法文的語言，可整部片卻沒有字幕，不過不用擔心，單純看畫面也能明白整個劇情內容。故事講述一個貧民窟出身的火車車長，在帶着一群富豪、富婆觀光旅行後，找回初心的故事。

《大冒險鐵路》裏，火車上的富豪乘客們對於貧民窟的一切感到新奇，與淡定撿拾垃圾的貧民窟居民，成為強烈對比。（台北金馬影展）

這列火車從都市出發，當行經貧民窟時車上的富人乘客們，紛紛將其當做前所未見的觀光景點，甚至還拿望遠鏡、相機記錄、拍照。從角色的行為便能猜測，這部短片在述說貧富差距的問題。後來火車經過一座黑漆漆的大山，車長向乘客展示可以用手槍對準車窗外的東西，射殺後能獲得積分，便看到一群小孩子興高采烈地瞄準山洞裏任何事物。而生活在大山裏的人們，身上則有各種類似腐爛的斑點，一位母親為了讓女兒能夠嚐到火車上的美食，便偷偷把女兒送上火車，隨即引發火車上富人們的恐慌。

包庇小女孩的車長，很快地失去了他的職位，在這個過程中，車長開始思考過去的自己為了往上爬，捨棄了許多東西，於是最後他選擇帶着小女孩一同回到貧民窟。不過片尾的資本家正摩拳擦掌要開發大山，暗示着僅管個人可以選擇離開這個荒謬又光怪陸離的社會，但整個社會還是逃不掉資本的魔掌。

《多雲時晴》女主角意外撿到男主角遺失的造雲機，開啟了平地造雲初體驗。（台北金馬影展）

《多雲時晴》則是一部3D動畫片，整體畫面與配樂皆走輕鬆、輕快的步調。出場的角色僅男女主角，兩人沒有對話，但通過他們的肢體語言與臉部表情，就能看懂整個劇情走向。《多雲時晴》圍繞着天氣變化，卻沒有太過深奧的氣候理論，更以此架構出一個相當獨特的「雲世界」的世界觀。男主角是個造雲師，能隨心所欲地造出自己想要的雲彩，他與女主角的相遇就像是宮崎駿《天空之城》的翻版，只不過從天而降的女孩變成從天而降的男孩。

片中的造雲機因意外失控釀成災害，成為全片驚險刺激的轉折點。像是躲避造雲機的追趕、空中衝刺等，最後男女主角通力合作、解決危機，也擦出愛的火花。本片為台灣與中國大陸、泰國合作的動畫短片，由台灣團隊負責發想、劇本撰寫、世界觀與角色設計，在大氣變化的部分，除了詢問台「中研院」教授外，團隊還通過台灣的中央大學大氣科學系研究所的協助，前往南投鹿林觀測站，架構出女主所在的觀測站場景。片中相當逼真的雲霧變化，則由泰國Riff studio動畫工作室完成，而上海瀚納影視文化傳媒有限公司則提供製作《多雲時晴》的資金，跨地域合作催生出的作品。

《白露》則來自中國大陸的獨立動畫創作，並獲2020美國「GLAS動畫節特別提名獎」。全劇無對白，整部片乍看是不斷循環重複的畫面，黑白畫面搭配古琴配樂與皮影戲般的人物，讓整部片染上了神秘又玄幻的色彩。畫面緩慢地向左移動，兩旁的圓形隨着畫面移動而有陰晴圓缺的變化，而一黑一白除了象徵陰陽外，還有其他意思，如在整部短片中跑過六間房間的男子，身着白衣；而出現在每間房裏的女子、路過窗外的女子都身穿黑衣，而最後一間房裏的丹頂鶴也是黑的。一白一黑，似乎暗示代表男子遇到的女性都是鬼。

《白露》黑白分明的畫面，搭配結合中國傳統人物畫與皮影戲架構的人物，以及清幽的古琴樂，呈現出詭異又神秘的氛圍。（台北金馬影展）

看起來整部片男子都不斷地重複相同的動作，但仔細看會發現，每一間房裏的女子，衣着打扮都不一樣，而且越往後，其身上穿的衣服就越少，到了倒數第二間房的女子就渾身赤裸了，每次都路過窗外的女鬼，衣服同樣也是越穿越少，最後赤身裸體地路過窗前。每當男子想要與房中的女子做更進一步的行為時，女鬼就會適時地飄過窗外，男子嚇到後就奪門而出到下一間房。

如此重複循環，就像暗示着男子逃不過鬼的糾纏，影片結束在男子到了最後一間房，終於鼓起勇氣走到女鬼飄過的窗外，究竟男子看到了什麼，留下一個耐人尋味的結尾。

《山川壯麗》以孩童唱的《中華民國國旗歌》改編版作為開頭，唱出今日台灣社會年輕人苦悶的心境，以及對社會的不滿。導演黃勻弦曾以黏土定格動畫《當一個人》獲「第55屆金馬獎最佳動畫短片」，此次再以黏土定格動畫入圍，不過故事主角不是老人，而是隻有10歲的小女孩黃小山。

《山川壯麗》的主角黃小山，雖然想努力發出自己的聲音（表達自己的心聲），但直到最後還是沒有任何人聽到她的聲音。（台北金馬影展）

黃小山由於個性，不願直接說出自己的心情感受，時常默默承受來自父母、同學與陌生人的批評與責備。在一天放學後，黃小山避開吵架的父母，獨自坐在陽台吃晚餐，一個不小心從高樓摔下，黃小山才意識到自己必須勇於為自己發聲，應該讓周遭的人知道自己的內心感受。

看得出來《山川壯麗》想通過黃小山的遭遇喚起台灣民眾的共鳴，出發點不錯，但由一個小女孩意外墜樓才發現自己該如何改變，還是太過奇怪，難道真的要死過一次，才能找到解決長久以來困擾自己問題的方法嗎？影片在後半段給了解答。

黃小山瀕死之際遇到了山神大山，開心地向大山說自己找到了答案，而大山的回答頗微妙：「你敢說，就有人聽嗎？」影片最後，畫面帶到了躺在醫院成為植物人的黃小山，映證了大山的說法。貫穿整部片的核心思想即是發出自己的聲音，主題曲都命名為《叫阮的名》（閩南語，叫我的名字），但小山成為植物人的結局，代表她的聲音還是沒有傳遞出去，充滿諷刺之感。

《夜車》的劇情相當懸疑，搭上這輛夜班車的乘客，絕對不會想到短短一趟旅程，竟有這麼多的事故。（台北金馬影展）

《夜車》同樣以台灣為背景，登場的人物及出現的車站等，都刻劃地相當細緻，讓結合八點檔戲劇、恐怖片、血腥片與懸疑氛圍的劇情被強烈地突顯出來。其實影片開頭就暗藏伏筆，整個故事的焦點從車上的老婦人佩帶的珍珠項鍊不見開始，車上乘客的行為開始顯露出人性的黑暗面。劇情曲折離奇、高潮迭起沒有冷場，結局則完全出乎意料之外。

綜觀今年入圍的短片，除了動畫形式的不同，接觸的議題廣泛，短片的氛圍也大不相同，呈現出華語動畫繽紛的樣貌。