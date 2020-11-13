前台灣駐梵蒂岡大使：台梵邦交樂觀　尚無真正危機

台灣前駐梵蒂岡大使杜築生周五（13日）在天主教輔仁大學淨心堂進行題為《台北、梵蒂岡、北京複雜的三邊關係》的演講，以其曾派駐梵蒂岡近五年的資歷與經驗，分析當前三邊關係之下的現實需求。 杜築生表示，許多人認為台梵邦交即將結束，但反而應要有樂觀的信心，從宏觀角度來看台北、梵蒂岡、北京的三邊關係，更直言「事情不如我們想象的這樣子危險。」

據介紹，杜築生曾任台灣外交部常務次長，並在2004年至2008年派駐教廷擔任大使，期間曾逢2005年教宗若望保祿二世（Sanctus Ioannes Paulus PP. II）追思彌撒，陳水扁成為首位出訪教廷的台灣總統。杜築生一共與三位教宗見過面，是台灣少見的教廷事務專家。

杜築生指出，台灣駐教廷大使館位在協和大道上，是從天使堡前往聖保祿教堂途中最先看到的旗幟，他也講解，教會、教廷與梵蒂岡，乃是三位一體，1929年意大利與教廷簽訂拉特郎條約（Lateran Treaty）創建梵諦岡城國，教皇國才從此消失，也因為有了梵諦岡城國，教廷才被承認是主權國家。前（廖士鋒／多維新聞）

杜築生：梵蒂岡外交要義是宗教自由

杜築生稱，從梵蒂岡的角度來看，他曾經當面請教梵蒂岡外交部長，問及梵蒂岡外交能否用一句話解釋。結果對方就回答稱對梵蒂岡來說，沒有比「宗教自由」更重要。杜築生指出，「因為教廷重視宗教自由，所以教廷跟中華民國外交維持到今天，還要繼續維持下去。」杜築生更表示，他曾接觸過的許多梵蒂岡政要，均沒有成為「昨日黃花」，至今還是重要人物，他非常了解他們的想法。

杜築生續稱，在「宗教自由」目標之上，梵蒂岡也持續奉行其「一個中國」政策。梵蒂岡駐中華民國大使館（Nuntiatura Apostolica in Sinis）自1952年起，一直存在於有宣教自由的台灣台北，故此梵蒂岡的立場是仍認為在台北的中華民國政府代表「中國」，也鼓勵台灣的教會扮演兩岸當中「橋樑教會」的角色。

不過中國大陸有數千萬天主教徒，梵蒂岡不可能放棄對他們的關切，使其成為「失去牧羊人的羊群」，所以也會持續跟中國大陸接觸並對話，包含雙方於2018年9月22日簽訂《關於主教任命的協議》，力促中國大陸能夠逐步實現宗教自由。

稱續簽協議不影響台梵邦交

2020年10月22日，中國大陸與梵蒂岡續簽主教任命協議。杜築生分析雙方的誘因，一方面是出身耶穌會的現任教宗方濟各（Franciscus），他會認為「積小步可成大步」，願意持續與中國大陸對話，而中國大陸也能從與續簽協議得到國際形象的加分。

但對於中梵台的外交關係，梵蒂岡則一再對外宣稱協議不涉政治，也顯示梵蒂岡與中國大陸之間仍有矛盾未解。杜築生認為，梵蒂岡與台灣的外交關係並沒有真正的危機，在中國大陸宗教自由沒有符合梵蒂岡期望前，梵蒂岡不至於與台灣斷交。

杜築生表示，直到中共在宗教自由方面符合教廷的期待，教廷才會把駐華大使館從台北搬遷至大陸，但這段過程還很長久。（廖士鋒／多維新聞）

對於《香港01》記者詢問為何近年民進黨政府多次邀請教宗訪台，卻沒有得到實踐一事，杜築生指全世界有200多個國家，教宗不可能到每個地方，其次是因為梵蒂岡要跟中國大陸對話，「如果教宗到台北來的話，中共會馬上把對話切除。」故此，雖然天主教會照理不應該講政治，但脫離政治的話甚麼事情都做不出來。

此外，很多梵蒂岡樞機都會來台灣，回去後會報吿台灣的情況，教宗對台灣不至於沒有了解。杜築生並補充，其實教宗一直很想去俄羅斯訪問，但也因為各種因素仍未能成行。