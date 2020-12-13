解放軍軍機密集繞台　台軍戰機耗損率猛升　緊急申請資金

近來兩岸關係緊張，解放軍機2020年繞台飛行頻率創新高。根據台軍統計，今年解放軍機進入台灣防空識別區（ADIC）的次數高達1,700次以上。

根據台軍資訊指出，2020年至今，台軍總共出動3,500架次緊急起飛驅離攔截，由於頻繁出勤，造成零部件耗損率高，台空軍已經緊急向國防部申請「提升IDF戰機妥善率零附件籌購」計畫，將編列高達7000萬（新台幣，下同，約合1924萬港元），主要是為IDF戰機的保修和零補件耗損進行提升，以維持其高頻率的出勤率。

台軍IDF戰機傳出因為整年度出勤數千架次，機件耗損和零補件缺件壓力大，已經進行緊急預算編列補齊。（台灣國防部提供）

IDF戰機目前是台軍第一線緊急升空攔截驅離解放軍軍機的主力戰機，由於台軍的幻象2000-5戰機妥善率差，目前恐怕僅剩下1至2個中隊足以值勤，故無法擔任高頻率的攔截任務。而F-16A/B/V Blk20型戰機，正在進行相當緩慢的構改升級作業，半數戰機正在排隊構改，構改完的戰機還需要進行戰測評估，故形成有效戰力的機隊數量有限，可能不到60架有實質戰力，而日前F-16A BlK20的空難事件，也造成F-16戰機全面停飛安檢的空窗期，故IDF獨自扛起空防任務的壓力，相當龐大。

此外，以台軍三款主力戰機而言，以自制的IDF戰機，維修成本與零補件的價格最低，飛行成本低，因此最常被派任出任務。而主要部署在台中、台南基地，不定日期部署在澎湖的「天駒中隊」戰機，都是目前第一線緊急起飛執行CAP戰鬥空中巡航、驅離攔截敵機的吃重角色。據台軍資料指出，IDF緊急起飛的作業準備僅5分鐘，F-16和幻象2000-5的緊急起飛作業則要6分鐘。IDF因為其輕型戰機的優勢，而在此領域中有些許優勢。

台空軍第一聯隊IDF戰機機群，才剛剛結束「天龍操演」，即繼續進入「戰備月」狀態，全軍全副武裝、24小時待命戒備。（台灣國防部提供）

除此之外，由於解放軍機改由台灣西南空域為擾台飛行的熱點，故台南基地的IDF戰機遂成為理所當然的第一線攔截戰機。由於整年度高達數千次的緊急起飛，與以往的狀況大為不同，故台南基地的機場跑到鋪設、耗損等也相當龐大，急需要緊急整建維護。故台南基地的「西跑道胎屑清除及標線維護案」，已經在今年11月執行完畢，總價114萬台幣。

台南基地的IDF戰機聯隊，是目前台軍因應解放軍挑戰台灣西南空域的第一線部隊。（台灣國防部提供）

而進駐澎湖的「天駒中隊」除了值勤壓力高之外，由於澎湖風大、馬公機場臨海而充斥鹽分可能腐蝕機體，相對於台灣本島戰機每月清洗戰機機身一次，澎湖的IDF戰機則每15天清洗一次，連發動機都必須仔細清洗，以抗含鹽強風的侵襲。據稱，自10月以來，駐防澎湖的IDF「天駒中隊」，已經發現相當嚴重的鹽分腐蝕現象，可能影響到飛安。根據軍方資料指出，不定期駐防澎湖的IDF戰機由台南基地派出，一次至少有6架戰機長期派駐。