不送審就沒書號？傳台灣將全面管制大陸書入台

早前，大陸童書《等爸爸回家》被指涉統戰，遭台文化部要求全面下架回收，引發限制出版自由的爭議，當時台灣文化部還表明將研議強化稽核機制。 近日就傳出台灣文化部將祭出新規，全面管制大陸出版品。2021年2月起，大陸（包括港澳）授權書需先送審，許可通過後才能取得國際標準書號（ISBN），也才能享有減免5%營業稅新政策優惠。 消息引發業界譁然，有聲音痛批台灣重回警總審查時代。

大陸童書《等爸爸回家》此前因出現「中國加油」、「武漢加油」等字眼，遭綠營民代指控「美化中國防疫」，代理業者遭台文化部以「未依法申請許可」為由，公吿全面下架回收，形成實質禁止出版。當時文化部與陸委會還稱將強化稽核機制，杜絕中共進行「文化統戰」。

12月22日，台文化部舉辦「未來五年圖書免稅施行說明會」，據台媒報導，會上傳出消息稱，台灣文化部要求明年2月1日起，台灣出版由大陸（包括港澳）授權、簡體字轉繁體字的書，都必須先向文化部申請許可通過，才能申請書號，也才能享受圖書免5%營業稅的新制。

事實上，管制大陸出版品入台有其法源依據，《兩岸關係條例》第37條「大陸地區出版品、電影片、錄像節目及廣播電視節目，經主管機關許可，得進入台灣地區，或在台灣地區發行、銷售、製作、播映、展覽或觀摩」。台灣依此訂有《大陸許可辦法》。然而，該規定十多年來執行率極低，文化部大多是「例行宣導」，絕大多數業者也沒有送審，更認為法規牴觸憲法保障出版自由，屢有修法呼聲。

台文化部近來不斷強化管制兩岸文化交流。圖為台文化部長李永得（中央社）

台灣資深出版人陳穎青就在Facebook發文批評，文化部是拿邏輯錯亂的法規，當成威嚇台灣出版自由的大刀。「出版大陸書若不送審，就沒有書號，且不能取得圖書免稅資格，要你下架你就得下架。這樣就可以辯護說，我沒有限制你出版，只是限制你發行。是啊，最好書在倉庫也能自動銷售啊」。陳穎青表示：「東一根棒子，西一把大刀，台灣最自豪的出版自由，就在你手上斷送了啊，李部長」。

有台灣業界人士表示，尤其近年大陸授權書成為台灣出版主力之一，每年至少有三五千種以上，面對未來增加的審查成本，出版社恐怕都笑不出來。

另一方面，不止是大陸授權書在台出版要送審，傳出連大陸出版品寄到台灣也要事先跟台文化部申請。台灣資深媒體人、歷史文化工作者徐宗懋日前披露，1999年以來，「山東畫報出版社」定期會寄《老照片》雜誌到台灣給他，但這次卻收到海關通知，需要事先像文化部申請許可，出版品才能進來。

他表示，這形同「事前審查」，以前警總時代還是「事後審查」，有問題才吿訴你。現在前後聯繫海關跟文化部，拿到書要7至10天，程序變得繁瑣、沒效率，政府此舉毫無意義。