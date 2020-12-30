台男Facebook斥衛生部長陳時中「無恥舔美賣台」　被控公然侮辱罪

台灣一名賴姓男子因不滿中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中的防疫政策，今年6月在Facebook上發表「阿中部長隱暪疫情，無恥舔美賣台」辱罵對方，陳時中事後提告妨害名譽。 台北地檢署認為「無恥舔美賣台」足以貶低陳的人格及社會評價，周三（30日）依公然侮辱罪起訴賴男。

起訴書指出，賴男因對陳時中的防疫政策有所意見，於今年6月6日前某日，在Facebook群組「蘆竹南崁資訊大小事分享團」發表上述文字。陳時中發現後於同日具狀提告。

據報，陳時中提告指出「隱瞞疫情」足以損害他的名譽，發文者另涉加重誹謗罪嫌。惟賴男僅坦承發文，否認誹謗，又辯稱因為彰化全民篩檢確診比例和全台確診比例不太一樣，照彰化比例，全台應該是1萬人確診，且台灣人出國都被篩檢到確診，所以認為有隱瞞疫情，自己僅是陳述事實。

台北地檢署認為「無恥舔美賣台」是貶低陳時中的人格及社會評價，遂依公然侮辱罪起訴賴男。（聯合報）

檢察官認為，彰化縣進行新冠肺炎普篩的消息今年8月才見諸報端，但賴男發文是在6月，以此為抗辯與事實不符。不過，今年3月確實有「我國輸出病例至菲律賓？」等新聞報道，雖然中央流行疫情指揮中心已澄清在菲律賓確診的男子並非在台染疫，但賴男依報道內容質疑隱瞞疫情，並非全然無所本。

檢察官認為，隱瞞疫情固然屬負面的批評性文字，但未超出適當評論的範圍，賴男指出的「隱瞞疫情」是對於可受公評之事，出於善意而為合理的評論，此部分不成立犯罪。不過，賴男以「無恥舔美賣台」辱罵陳時中，足以貶低陳的人格及社會評價，此部分依法起訴。

（聯合報／中央社）