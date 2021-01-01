五月天演唱會｜連續2日有自主健康管理者闖入　6人被帶走調查

台灣人氣樂隊五月天，在除夕夜（12月31日）於桃園國際棒球場舉辦《好好好想見到你Mayday fly to 2021》演唱會，當晚共有2.2萬名歌迷在現場跨年。 但是，據台媒報道，有6名自主健康管理者的人士參加了演唱會，其中5人入場，當局已即場將人帶走進行調查。經過調查詢問，當中有人稱不清楚規定或算錯時間，他們最多可依法面臨15萬元新台幣（約合4萬港元）的罰金。 無獨有偶，元旦（1月1日）再次發生同類事件，桃園市政府晚間回應稱，10分鐘內已將人帶離場，正在進行調查中。

有自主健康管理者於現場觀看五月天演唱會，被當局帶走調查。（Facebook）

昨晚（12月31日），桃園市政府防疫督導小組接報指，有疑似自主健康管理者出現在桃園舉行的五月天演唱會現場，於是即時趕赴現場進行調查。經過30分鐘的找尋後，當局在現場找到5位已經入場的自主健康管理者，並將他們帶出場，當時5人均有佩戴口罩。

經過初步調查，5人年齡介乎二十到三十歲，分別表示不清楚規定或是算錯時間，以為已經過居家檢疫時間才會來參加演唱會。根據台灣的《傳染病防治法》，他們或將面臨1萬至15萬元新台幣的罰款。當局表示，須給到對方陳述意見機會，所以金額暫未定。

當局介紹指，五月天的演唱會採取實名制入場，用票證與手機嚴加控管，而當局之前亦利用電子圍籬管理居家檢疫人士，昨日正是動用「天網」才監測到居家檢疫人士的行蹤。依疾管署規定，居家檢疫者、居家隔離者，14天期滿後，需再額外自主健康管理7天。

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五月天今晚在桃園國際棒球場舉辦第2場演唱會，再度有疑似自主健康管理者闖入，桃園市政府新聞處長詹賀舜其後表示，今天到目前為止，再度接獲通報一宗疑似自主健康管理者進入，10分鐘內已將人帶離場，正在進行調查中。

主辦單位相信音樂表示，「天網恢恢，疏而不漏！敬告不要再有任何人以身試法、不要再有任何害群之馬！公權力布下的天羅地網一定第一時間揪出少數害群之馬，即刻帶離出場，依法處以相當罰則。」

（綜合報道）