觀察｜北京為何下令嚴禁台灣豬肉？

撰文： 張育銘 最後更新日期： 2021-01-28 15:00

國務院台灣事務辦公室（以下簡稱「國台辦」）發言人朱鳳蓮在1月27日舉行的例行新聞發佈會上表示，為了保護消費者健康，大陸將嚴禁進口含有萊克多巴胺的肉類產品以及台灣生產的或經台灣轉運的肉類產品輸入。

萊豬議題在台灣引發強烈反彈，圖為國民黨文傳會主委王育敏主持反萊豬公投連署記者會。（吳逸驊／多維新聞）

對此，民進黨發言人謝佩芬呼籲國台辦勿以台灣議題作為政治操作，「這對台灣以及兩岸議題來講，都沒有任何幫助」。而台灣農委會和防檢局也火速回應這個議題，並說「台灣過去因口蹄疫和禽流感等疫情，本來就無法出口生鮮豬肉，大陸僅在2011年曾同意台灣5家業者的豬肉製品輸入，不過，2014年11月就宣布暫停，也就是台灣豬肉產品本來就不會輸出到大陸，更別說是生鮮豬肉」，以此批評國台辦有誤導兩岸民眾的嫌疑。

不過如果仔細查閲台灣農委會的資料，會發現其實台灣一直都有出口豬肉加工品到澳門和香港，而農委會所指的沒有輸入到大陸，其實是指不包含港澳地區，因此兩岸有點形成「雞同鴨講」的對話。以2019年為例，台灣出口到香港的調製豬肉共有1,919公噸，而出口到澳門則有40公噸。

而為何國台辦要針對港澳進口量很少的豬肉呢? 其實最主要的原因還是因為台灣進口美國「萊豬」引發的兩岸風波。

國台辦發言人朱鳳蓮表示，近期有一些網友出現了關於「含有萊克多巴胺的美豬、美牛以及相關產品會不會通過台灣流入大陸市場」的擔心是因為島內個別網民提出了一些「惡毒的」想法。

而國台辦所謂的「惡毒」其實是不點名批評台灣政治脱口秀（talk show）「博恩夜夜秀」中主持人博恩在1月15日提出的「萊豬梗」，而這個說法也引發兩岸熱議。

博恩在節目中引用國民黨籍立委賴士葆的話語，「萊豬」進口到台灣後，官員不吃，小學生不吃，軍警消榮民也不吃，「這樣一來的話，他要賣給誰啊？」

隨後他說，「我有個點子，我們進口萊豬做成肉鬆，然後賣給中國，大家覺得怎麼樣？」台下瞬間掌聲雷動。或許，博恩隨後也意識到言語不妥，他打斷說：「等一下，你們拍什麼手啊，你們是惡魔嗎？當然不能這樣做啊。」但1月16日，該節目的IG賬號又專門以此話題與網友互動。

而在這個風波漫延下，國台辦的發言主要是為了消除民眾對於台灣「萊豬」可能走私到大陸的疑慮，但也同時借這個機會批評民進黨為了政黨利益而不顧台灣民眾的安危，強行進口美國的「萊豬」。

而民進黨和蔡英文可能也怕「萊豬」的議題在台灣越演越烈，因此批評國台辦利用台灣「萊豬」的議題進行政治操弄。對於台灣民眾來說，蔡英文強讓人吃「萊豬」已經是「罪大惡極」了，但在他們錯誤想像中「飢寒交迫」的大陸民眾卻受到中共的「保護」免除吃到台灣「萊豬」的風險，似乎更讓台灣民眾覺得委屈。

於是農委會不得不立刻出面說台灣根本沒有出口豬肉到大陸，試圖轉移焦慮，以免台灣民眾感受「低人一等」。不過，陸委會沒有想到的是，「連大陸民眾都不吃的萊豬」的確已經在台灣社會存在，而這才是蔡英文政府無法迴避的真相。