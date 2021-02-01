台灣陸書審查風波｜台出版業者：寒蟬效應已發酵　業者自我審查

撰文： 楊家鑫 張鈞凱 最後更新日期： 2021-02-01 17:00

2020年12月初，台灣文化部以未送審為由，要求業者下架大陸授權在台出版的童書《等爸爸回家》，並強調將強化相關管理作為，杜絕中共進行「文化統戰」。台灣部分出版業者痛批相關辦法違憲，主張應對此推動釋憲。 然而，台灣1999年廢除《出版法》後，即一直標榜「出版自由」，既然出版業認為台文化部審查大陸書的與《中華民國憲法》精神牴觸，為何還能低調存在20年？為此，《多維新聞》訪問了台灣出版業產值最大公會「台北市出版商業同業公會」理事長、時報出版董事長趙政岷。 趙表示，台灣出版自由其實存在模糊地帶，目前務實且最好的方式是「擱置爭議，維持現狀」。趙政岷強調，對大陸書籍的審查其實已經在台灣造成了出版不自由的情況，限縮了出版選擇。

時報出版董事長趙政岷認為，現在台灣有些地方更不自由了，有1450（民進黨網軍代稱）在，任何人發言都會擔心網路上的攻擊。（吳逸驊／多維新聞）

趙政岷指出，1992年制定《兩岸條例》，其中第37條把簡體字書入台納入規範，需經主管機關許可，但以現在解讀來看，其實管理大陸簡體版書進入台灣，不過條例寫得很籠統，也有發行、重製等字眼，若把它解釋為簡體字版授權繁體在台出版，好像也說得通。

他表示，但原來的立法精神完全不是這樣，37條及申請審查流程與表格形式都是適用簡體字書來台，而非大陸授權書出版，目前簡體字書進口在台灣仍有送審。同時，條文也與憲法保障出版自由有所牴觸。

趙政岷指出，台灣1999年廢除《出版法》，內容不再需要警總或新聞局審查，出版也不必成立出版社，並取得新聞局核可字號。然而，由於《兩岸條例》的關係，台灣出版自由仍存在一小塊模糊地帶。

政治燙手山芋 20年擱置不理

談到22年來台灣官方業界都知道有問題，卻無法修正，趙政岷表示，這些年來，上至總統，下至文化部長，都知道該怎麼做，也都這麼做，那就是「不處理」。因為這不是法律問題，而是政治問題，敏感法條一被觸動，就是沒完沒了。

趙政岷認為，目前務實且最好的方式是「擱置爭議，維持現狀」，現狀基本上就是出版自由。理想上，當然應該申請釋憲、修正《兩岸條例》，把台灣出版自由的最後一哩路完成，但實務上官方民間都知道不可能，再修三五年，都不可能。

他說，首先因為釋憲工程浩大，且必須有受害案例出面，曠日廢時；其次，修正《兩岸條例》以現今的兩岸氣氛、台灣社會氛圍，肯定是爭議不斷，困難重重。

趙政岷表示，另一種解藥是，仿照此次台灣文化部取得財政部同意，直接認定圖書出版適用免稅條例，文化部同樣可以直接認定相關辦法只針對簡體字書進口，不擴張解釋。

針對大陸書審查事件，龍應台此前發文稱，自己在馬時期擔任文化部長時，曾把修正相關辦法列入目標，然而最終來不及完成。 （中央社）

不知地雷在哪 業者自我審查

然而，若一如往年擱置爭議，相關法規是不是依舊隨時可能成為綁在出版業脖子上的炸彈？對此，趙政岷表示，這確實是台灣部分業者的焦慮，變成所有出版業都抱着一顆地雷，要查你就查你，不查你就不查你，隨時可能引爆。

他說，最糟糕的是，你不知道地雷是哪一顆，根本無從小心。出版界的立場是「99%的出版自由，就不是出版自由」，關鍵不在於1%很小，而是不知道在哪裏，所以1%可能就是100%。

趙政岷強調，這件事情其實已經在台灣造成了出版不自由，限縮出版選擇，「出版不自由就是創作不自由，創作不自由就是言論不自由，言論不自由就是思想不自由」。

他表示，審查大陸授權書這件事情，從商業上來看，影響產值很小，只佔台灣圖書市場不到5%，但對出版自由、言論自由的影響很大。寒蟬效應已經出現，台灣業者內心開始自我審查，對大陸授權書的意願會有疑慮，會想想有沒有替代方案。

趙政岷感歎，此前電影《返校》熱映，描述台灣白色恐怖時代對出版自由、言論自由的剝奪，蔡政府還大力推薦，如今出版審查再現，相當諷刺。圖為《返校》劇照。（Facebook）

台灣有些地方更不自由了

趙政岷坦言，大陸童書被下架的事件，使其對台灣言論、出版環境感到憂慮。「我是記者出身，30年前是戒嚴時代，但我們敢說想說的話，報紙老闆不會管我們，我們也不管上面怎麼說，因為我們覺得記者就是要監督」。

他說，但現在台灣任何人講話，都要擔心官方跳出來反駁，以前當官就是一定要被記者罵，而且罵不還口，但現在有「1450」（民進黨網軍代稱）。「某種情況來說，我覺得台灣現在有一些地方更自由，有些地方更不自由，任何民眾發言都會擔心網絡上的攻擊」。

趙政岷表示，民主應該更尊重多元，但台灣的民主已經有點兩極化，對民主社會是不良發展。台灣不應「逢中必反」，應更有自信、更加成熟，不能只有小確幸，小確幸會越來越不確，也會越來越不幸。台灣不要把自己做小，讓自己活在罐子裏，覺得自在就好，應該走出去，而台灣也絕對有能力走出去。