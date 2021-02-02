「白狼」張安樂自稱協助大陸統戰　台陸委會：支持檢調偵辦

撰文： 楊家鑫 最後更新日期： 2021-02-02 13:00

綽號「白狼」的台灣統促黨總裁張安樂，近期接受內媒訪問時表示，他靠着過去江湖背景，吸收中南部青年參加活動，讓他們政治傾向由綠轉紅，目的是要發展一個「紅色隊伍」，宣揚和平統一、陣前起義。 對此，陸委會警吿，台政府已修法將中國大陸納入外患罪適用範圍，且為中國大陸發展組織等行為，提高刑責處7年以上有期徒刑。並稱支持檢調機關依法偵辦。

張安樂近日接受大陸《央廣》訪問時指出，統促黨之所以能有不少年輕成員，是靠自身過去的江湖背景。他說，以前中南部小孩上來台北是他在照顧，現在他們年紀大了回到南部，在地方上有一定影響力，他從大陸回來後，南部這些朋友還是很重感情，「我帶他們參加幾次活動後，本來綠的就轉紅，再由他們帶年輕的」。

台灣竹聯幫創立元老張安樂曾多年滯留大陸，返台後積極宣揚和平統一。其黑幫背景帶來龐大動員能力，成為遊行示威常客。（多維新聞）

張安樂表示，主要是參加活動，慢慢有歸屬感再培訓，目的是成立發展一個紅色隊伍，平常就是負責宣揚「和平統一」，因為台獨搞下去就是面對武力統一，現在就要宣揚「陣前起義」。

對此，有民進黨立委認為，白狼已號召陣前起義政治組織化，恐已涉犯外患罪，內政部應解散其政黨，才能殺雞儆猴。台內政部次長陳宗彥則表示，目前只能定調張安樂言論是「挑釁台灣民主自由」，但是否足以構成撤銷政黨，會去審慎地去搜集蒐證。

不過，國民黨立委陳玉珍表示，在台灣，主張國家統一法律上是允許的，就像主張獨立也是被允許，她呼籲不要用國安的大帽子來箝制人民集會結社、思想言論的自由。

陸委會2月1日則回應，「中共長期以來利用台灣的民主開放社會，對我各領域進行統戰滲透，威脅國家安全及社會安定，包括藉由黑道勢力製造事端及不當拉攏吸收我方人員，政府對於相關情形均予以密切關注、嚴加防範」。

陸委會強調，政府已陸續完成「國安五法」及《反滲透法》等立法工作，強化維護國家安全及民主核心領域的防衛。《刑法》第115條之1修法已將中國大陸納入外患罪的適用範圍；《國安法》針對中國大陸發展組織等行為，提高刑責處七年以上有期徒刑。「對於可能涉及違法情事，我們支持檢調機關依法偵辦」。

蔡政府在第一任期修正國安五法，但也被民間團體批評是重返戒嚴。（楊家鑫／多維新聞）

近年台灣不斷修正國安相關法律，其中《國安法》第2條之1規定，人民不得為外國、大陸地區、香港、澳門、境外敵對勢力或其派遣之人，發起、資助、主持、操縱、指揮或發展組織。為大陸地區違反上述規定者，處七年以上有期徒刑，得併科五千萬元以上一億元以下新台幣罰金。