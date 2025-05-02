遭爆審查台灣內容交北京審核　Meta罕見召媒體澄清：從未提供

針對前Facebook全球公共政策總監溫威廉斯（Williamson）在新書《無心為善的人》（Careless People）中指控Meta與中國合作，設計機制審查台灣及香港高瀏覽量貼文一事，Meta今（2）日罕見召開台灣媒體線上記者會，公開澄清未曾接受中國政府審查，亦未將內容審查團隊設於中國。



溫威廉斯在書中指出，臉書曾設計一套由創辦人朱克伯格主導的內容審查機制，針對在台港地區瀏覽次數超過一萬次的貼文進行「人工審查」，並交由一名內部「總編輯」審核，可影響該貼文在平台上的流通與可見度。此說法在台灣引發高度關注，多位立法委員也提出質疑，指有不少來自不同政治立場的團體反映其貼文遭無預警下架，向Meta查詢後卻只獲得模糊、制式化回應。

台媒《ETtoday新聞雲》5月2日報道，Meta亞太區公共政策副總裁Simon Milner出面否認相關指控，強調「針對溫威廉斯的指控都是誣陷」，強調Meta自創立以來，一直致力於用戶資安保護，從未提供中國政府任何台灣用戶資料，也從未在中國設置任何內容審查辦公室。

Milner指出，Meta確曾嘗試進入中國市場，但最終未能達成共識，2019年朱克伯格也已公開說明這一過程。他強調，Meta始終遵守各國法規，包括美國通訊儲存紀錄法，每半年也會發布透明度報告，主動說明資料調閱與政府合作情況。

對於外界質疑平台對台灣內容管理有偏見，Milner回應道，Meta的做法是遵守社群守則，一直都是公平且透明無偏見。Meta審查團隊來自多元背景，包括熟悉台灣語言與文化的在地同仁，可確保內容審核的準確性。Milner強調，「我們非常可以保證裡面有台灣人，但絕對沒有在上海、中國其他地區設置內容審查辦公室」。

Milner補充，為保護審查同仁，不會對外公開具體辦公地點，但強調內容管理完全不受中國政府影響，Meta也會持續強化平台透明度，確保全球用戶的信任。