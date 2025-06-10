台灣知名政論家南方朔離世　享年78歲

台灣資深媒體人、政治評論家南方朔（本名王杏慶）周一（9日）離世，享年78歲。南方朔生前長年針砭時事，被稱為是台灣最用功的「民間學者」，曾參與創辦雜誌《新新聞》，其離世消息傳出後，多名媒體人及藝文界人士表示哀悼。



周二（10日）傍晚，媒體人陳浩在Facebook發文「慟！王杏慶（南方朔）兄已於6月9日下午1時45分安祥離世」。陳浩對中央社表示，他前一天就到南方朔的靈堂致意，對於南方朔過世的消息，和許多友人一樣感到驚訝與惋惜。而南方朔的兩位老戰友、王健壯及司馬文武均悲傷無法言語，對記者表示無法受訪。專欄作家蔡其達則在FacebooK表示，南方朔「是那年代點燃生命燭火的普羅米修斯，我等都聚於他身側，歷史誌記永不滅」。

1946年出生的南方朔畢業於台灣大學森林系、森林研究所，文化大學實業計劃研究所博士結業。據報當年台美斷交時，他放棄已申請到的美國大學獎學金，拒絕留學機會，後被媒體報道，獲當時總統蔣經國召見。畢業後，南方朔即投入新聞圈，曾任《中國時報》記者、專欄組主任、副總編輯、主筆等職，並在1987年與王健壯、司馬文武、周天瑞等人創辦《新新聞》。

據大田出版社出版南方朔的作品《語言是我們的居所》介紹：南方朔年輕時毅然脫離體制、催發民間力量，擔任黨外雜誌總主筆，並策劃參與街頭運動；現在他掌握社會脈動，關心年輕族群，論述鏗鏘有力，是文化政治上重量級的大師。

對於筆名起源，據報是因為漢武帝時弄臣叫東方朔，卻擔任諫官的角色，極為諷刺。南方朔由此獲得啟發，期望自己的筆名能有見證者角色，又能成為活用語言文字的大家。再加上父親雖是江蘇無錫人，但他出生在台南，南方是他故鄉，因此取名「南方朔」。