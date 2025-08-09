全台首位花蓮陸配選上村長卻遭解職　陸委會：沒申請放棄中國籍

花蓮陸配（大陸籍配偶）村長鄧萬華因為沒有放棄中國大陸國籍，8月1日遭到鄉公所依法解除職務，鄧萬華不滿揚言要提起訴願，她說，中國大陸政府根本不會讓陸配放棄國籍，台灣政府的要求是強人所難。



台灣陸委會副主委兼發言人梁文傑表示，陸配參選人們一直在陳情，但並沒有看到有人真的去申請放棄中國國籍，「只是一直說沒有辦法放棄，應該先去試試看。」



台灣內政部今年1月查出全台有5位村里長具有中國籍身分，其中花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華在1日被鄉公所解職，創下全台首例，鄧萬華不滿將提起訴願。鄧萬華還說，對岸根本不會讓陸配放棄國籍，政府的要求是強人所難。

梁文傑8月7日在陸委會例行記者會回應時提到，此案牽涉到《兩岸條例》與《國籍法》之間的關係，《兩岸條例》只規定入籍台灣10年後可以參選公職，但參選公職之後，《兩岸條例》沒有別的規定，《國籍法》20條是規定當選以後，一年之內要必須放棄外國的國籍。

梁文傑指出，陸配參選人們一直在陳情，但目前為止，他並沒有看到真的有人去申請放棄中國國籍。

放棄中國國籍須向當地派出所申請

據《中華人民共和國國籍法》 如果中國公民取得外國國籍，則自動喪失中國國籍。 另外，中國公民也可以申請退出中國國籍，但需要向公安機關或駐外使領館提出申請，並獲得批准。

申請流程通常涉及向公安機關或駐外使領館提出申請，並提交相關證明文件。 申請可能需要繳納費用，根據運城市公安局，申請退出中國國籍，需繳納人民幣20元的手續費。 如果申請獲批准，將發給《中華人民共和國出籍證書》。

不過，因兩岸關係特殊台灣在馬英九執政時期（2008-2016）曾經與北京商討協議，讓兩岸人民適用「單一戶籍」，也就是戶籍不得重複，「陸配」入籍台灣，只需要提出放棄原戶籍證明。

不過回大陸辦理除籍時常面臨內地行政阻礙和因繳交文件不齊、辦事員不熟悉流程等情況，常會導致陸配回大陸辦理就要在家鄉待上好幾個月等待文件批核，許多陸配擔憂工作因此停擺更可能和在台灣的家人小孩分隔兩地。

而香港居民如果要放棄中國國籍則須向入境處申請。入境事務處會覆核你的申請書及所需的文件，並會聯絡你安排繳交相關費用或提交額外文件。申請費用為港幣575元必須在遞交申請時繳交，但收取費用並不保證或確保申請人的退出中國國籍申請會獲批准。