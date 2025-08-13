颱風楊柳｜全台1人失蹤112受傷　逾28萬戶曾停電

颱風楊柳正加速離開台灣，並有減弱及縮小趨勢。台灣的中央災害應變中心周三（8月13日）表示，截至當晚8時，颱風造成1人失蹤、112人受傷，其中台南、高雄、台東受傷人數都增加10人以上。除金門外，大部份縣市周四（14日）如常上班上課。



1名男子在嘉義的好美里沙灘不慎被海浪捲走，救援人員已出動救人。（《 聯合報》）

中央災害應變中心於晚上9時召開第7次工作會報，稱颱風襲台期間造成的1名失蹤者，為嘉義縣28歲林姓釣客，消防等單位將於周四（14日）視乎天氣狀況，申請直升機及船艦協尋。

截至晚上8時，台南市、高雄市、台東縣的受傷人數都再增加10人以上。因颱風造成一般災情共741宗，359宗已處理、處理中382件，當中以民生基礎設施、路樹倒塌佔最多，集中在高雄市、澎湖縣、屏東縣。

此外，全台逾28萬戶曾停電，仍有6.3萬多戶待修復6.3萬餘戶，預計在周四深夜11時前完成，受影響地區包含台東縣、宜蘭縣等14縣市。另全台有19宗水浸仍未退水，分別為高雄市16宗、屏東縣2宗、台南市1宗，淹水深度約10至40公分。

同樣截至晚間8時，全台累計疏散8,024人，包含台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣等8縣市。另台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣等6縣市。共開設82處收容處所，安置1,213人。

氣象署傍晚6時許指出，楊柳暴風圈仍籠罩花東、苗栗以南陸地及澎湖等地，但有減弱及縮小趨勢，預計入夜後澎湖及台灣本島就會脫離暴風圈。另受颱風環流影響，沿海及澎湖、金門須留意長浪，並再次呼籲暑假期間民眾勿前往海邊觀浪或從事海上活動。