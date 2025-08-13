颱風楊柳｜全台1人失蹤112受傷 逾28萬戶曾停電
撰文：蕭通
出版：更新：
颱風楊柳正加速離開台灣，並有減弱及縮小趨勢。台灣的中央災害應變中心周三（8月13日）表示，截至當晚8時，颱風造成1人失蹤、112人受傷，其中台南、高雄、台東受傷人數都增加10人以上。除金門外，大部份縣市周四（14日）如常上班上課。
中央災害應變中心於晚上9時召開第7次工作會報，稱颱風襲台期間造成的1名失蹤者，為嘉義縣28歲林姓釣客，消防等單位將於周四（14日）視乎天氣狀況，申請直升機及船艦協尋。
截至晚上8時，台南市、高雄市、台東縣的受傷人數都再增加10人以上。因颱風造成一般災情共741宗，359宗已處理、處理中382件，當中以民生基礎設施、路樹倒塌佔最多，集中在高雄市、澎湖縣、屏東縣。
此外，全台逾28萬戶曾停電，仍有6.3萬多戶待修復6.3萬餘戶，預計在周四深夜11時前完成，受影響地區包含台東縣、宜蘭縣等14縣市。另全台有19宗水浸仍未退水，分別為高雄市16宗、屏東縣2宗、台南市1宗，淹水深度約10至40公分。
同樣截至晚間8時，全台累計疏散8,024人，包含台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣等8縣市。另台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣等6縣市。共開設82處收容處所，安置1,213人。
氣象署傍晚6時許指出，楊柳暴風圈仍籠罩花東、苗栗以南陸地及澎湖等地，但有減弱及縮小趨勢，預計入夜後澎湖及台灣本島就會脫離暴風圈。另受颱風環流影響，沿海及澎湖、金門須留意長浪，並再次呼籲暑假期間民眾勿前往海邊觀浪或從事海上活動。
颱風楊柳｜國泰 ：部份台北航班未能降落桃園機場需折返颱風楊柳｜天文台料有狂風大驟雨 按3條件評估明早需否發3號風球颱風楊柳｜HK Express兩班往台北航班中途折返香港 安排今晚重飛颱風楊柳｜大灣區航空兩班來往福建泉州航班取消 台北航班延誤颱風楊柳｜台灣2人海邊挖蜆 一人遭海浪捲走一人死裡逃生求救