颱風楊柳｜天文台料有狂風大驟雨 按3條件評估明早需否發3號風球
撰文：倪清江
【打風／風球／天文台／hko／明天的天氣／移動路徑／楊柳／颱風】颱風楊柳今日（13日）日間吹襲台灣後，將於今晚於福建南部漳州再度登陸，天文台預測明日（14日）橫過廣東內陸地區及逐步減弱，但會較為靠近珠江口一帶，預料明日本港會有狂風大驟雨及雷暴，初時部分地區雨勢較為頻密，市民明早出門上班上學前留意天文台公布。
一號風球會至少維持至明日早上6時。天文台會視乎楊柳的減弱速度、與珠江口的距離及本地風力變化，評估是否需要明早稍後改發3號風球。
+1
預測颱風楊柳今晚在本港之東北約400公里二度登陸
在晚上8時，颱風楊柳集結在香港以東約520公里，中心附近最高持續風速每小時120公里。天文台晚上8時45分指出，楊柳將於未來數小時在福建南部一帶再次登陸，按預測移動路徑圖，楊柳會在本港東北約400公里的漳州市漳浦至東山一帶登陸，料維持颱風級別。
登陸後會較為靠近珠江口一帶 研明早稍後需否改發3號風球
按照現時預測路徑，楊柳登陸後將向西北移動，橫過廣東內陸地區及逐步減弱，但天文台指出，楊柳反而會較為靠近珠江口一帶，一號戒備信號會至少維持至明日早上6時。天文台會視乎楊柳的減弱速度、與珠江口的距離及本地風力變化，評估是否需要明早稍後改發三號強風信號。
明天的天氣：有狂風大驟雨及雷暴 初時部分地區雨勢較為頻密
天文台預料明日本港會有狂風大驟雨及雷暴，初時部分地區雨勢較為頻密，提醒市民明早請留意天文台的最新天氣消息及警告，出門前考慮道路情況，並對大雨可能帶來之危險提高警覺。
九天天氣預報顯示，明日吹南至西南風4至5級，離岸及高地6級；多雲，有狂風大驟雨及雷暴，初時部分地區雨勢較為頻密，海有湧浪。到星期五（15日）轉吹東至東南風4至5級，初時高地間中6級，大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，初時海有湧浪。
+5
