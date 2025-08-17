疑點重重│台灣婦駕車墮80米山谷奇蹟獲救　3日後家中失火離奇喪命

台媒報道，宜蘭縣一名63歲婦人13日駕駛平治私家車失控墜落深達80米的山谷後幸運被救出。豈料昨日（16日）下午便因家中火災喪命，但火災燃燒面積約不到106呎，死因疑點重重。



63歲婦人13日駕駛平治私家車失控墜落深達80米的山谷後幸運被救出。（ETtoday新聞雲）

《中時新聞網》及《聯合報》等報道指，63歲王姓婦人13日駕駛平治私家車在山路迴轉時，在北宜公路64公里處車輛失控墜落深達80米的山谷，當時搜救人員因視線受阻無法看見其位置，王婦機警地多次按響喇叭回應，讓人員有方向尋找搜救，最終成功逃過死劫，當時丈夫趕抵現場與她相擁而泣。

豈料在3日後的下午，王婦2層樓高的房屋起火，當地消防局即刻派遣多輛消防車及35名救援人員到場。經過灌救，消防員於當日下午5時27分撲滅火勢。

火災現場。（《聯合報》）

燃燒面積約不到106呎

消防人員進屋後發現，起火點疑似在一樓客廳沙發，燃燒面積約不到106呎，但屋內並未安裝火災警報器，且現場擺設與裝潢多數熏黑毀損，並非大規模延燒。

王婦當時先由丈夫救出並施行心肺復甦術，後兩人均被送醫，丈夫吸入濃煙嗆傷，王婦則因嚴重燒傷，到院前便無呼吸心跳，搶救後宣告不治。

報道指，婦人死因讓人猜疑，連警員和消防員都感到疑點重重。因為從消防員獲報到場到成功滅火，前後不到半小時，現場火警面積不到106呎，為何婦人沒有逃出來？

目前夫妻的子女均旅居外地，丈夫因悲慟過度尚未接受完整筆錄，當地消防局將持續調查起火原因，釐清真相。