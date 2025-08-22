台積電投資千億美元護身？美媒：特朗普政府無意要求股權交換

《華爾街日報》報道，特朗普政府正在考慮取得獲得《晶片法》補助的公司股權，但不打算入股台積電等已大幅擴張在美投資的半導體巨頭。



《華爾街日報》8月21日引述政府官員表示，雖然美國商務部持續研議入股英特爾（Intel）10%的可能性，但「商務部沒打算取得台積電和美光的股權」。這名官員解釋，未承諾增加在美投資的企業，可能必須提供股權以換取補助；然而台積電已在美國大舉投資，因此不在此列。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）8月19日也曾指出，政府正在討論取得英特爾部分股權的可能方案。

報道提到，台積電主管內部曾討論過，若美國政府要求入股，是否退回補助。但白宮和台積電並未立即回覆《路透社》的置評要求。

根據《華爾街日報》，台積電的主要客戶包括Nvidia和蘋果。台積電今年3月宣布在美投資1000億美元，並已承諾在亞利桑那州興建3座晶圓廠，投資金額達650億美元。美國商務部去年底已敲定補助台積電66億美元，以支持其在美半導體生產計劃。

除台積電外，英特爾、美光（Micron）與三星（Samsung）同樣是2022年《晶片法》主要受益者。