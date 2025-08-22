台39間高中驚現共產黨社團　陸委會：無法律問題　籲多讀中共黨史

台灣高中校園近日傳出有學生成立以「共產黨」為名的社團，引發外界高度關注。台媒《自由時報》報道，全台高中第一志願、台北市建國中學學生成立「建中共產黨」，並進一步組成「台灣校際共產聯合會」，據稱已有多達39間學校出現同類型組織。



據了解，建中共產黨由學生自行組織，並在社群帳號上表明，將「以民主方式推動共產黨在建中的執政，並促進建中的高速改革，以及傳播正確的共產主義想法」，同時強調「本黨與中共無關」。該聯合會還設有主席、決策委員會、獨立委員會等架構，並細分為「校組織」、「校主席（代表）」、「校委員會」。寒暑假期間還安排常會，並開放會員申請表單，疑似招攬學生加入。

「台灣校際共產黨聯合會」設有主席、決策委員會和獨立委員會，有建中共產黨、永春共產黨、成功高中共產黨、板中共產黨等參與其中。（圖擷取自IG）

《自由時報》報道指出，該聯合會的決策委員會包括建中共產黨、永春共產黨、成功共產黨、板中共產黨、台灣匿名委員會，以及其他如麗山共產黨、淡商共產黨等。

對此，熟稔兩岸問題的官員8月21日回應媒體表示，從台灣《刑法》第100條修正後，通常這類行為會被認為屬於言論自由範圍，但目前屬於新狀況，相關單位會再研究如何處置。

同時，報道引述建中校方說法，稱此非正式社團，學生並無實質破壞社會秩序或違反法規，原則上尊重學生表達意見自由，學務處也正進一步了解是否仍有相關活動。

台北市建國中學有學生以「共產黨」名義進行活動。（翻攝IG）

台媒《中央社》報道，台灣陸委會副主委兼發言人梁文傑8月21日藉例行記者會作出回應，表示共產主義的人道主義與烏托邦理想容易吸引年輕人，但「理論跟現實是天差地遠」，希望學生「多研究一下中共黨史、國際共產主義運動史」。梁文傑表示，現實的共產黨統治與理想的共產主義社會完全不同，應該去了解史達林與毛澤東的專制統治是如何產生的。

梁文傑進一步說明，《人民團體法》第2條原本規定不得主張共產主義，但2008年已被大法官宣告違憲，因此目前在台灣可以用共產黨名稱登記政黨。歷來已有5個政黨使用共產黨作為名稱。對於高中生受到烏托邦理想吸引，陸委會不會以法律角度處理，而是交由教育部與各地教育局了解狀況。

對於高中生受到烏托邦理想吸引，梁文傑表示官方不會以法律角度處理。（陳鄭為/攝）

值得注意的是，建中共產黨與台灣校際共產聯合會8月21日下午在社群平台發表聲明，強調與中共毫無關係，並坦言「組織現狀為『死了』」，因為黨員人數本就不多，多數已經畢業，聯合會也因活躍成員太少無法運作，「簡單來說就是爛尾了」。