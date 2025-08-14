九三閱兵將登場　台陸委會禁現職與前要職官員出席

針對將於9月3日舉行的紀念抗戰勝利80周年閱兵，台灣陸委會副主委兼發言人梁文傑8月14日於例行記者會宣布，為防範北京官方利用該活動對台統戰，台灣中央與地方政府公務員均禁止參加「九三閱兵」及其官方主導的相關活動，地方政府不得核准所屬人員參加。曾任國防、外交、大陸事務或與國家安全相關機關的特定人員亦不得出席，違者將依法懲處。



梁文傑在記者會上表示，禁止出席的對象包括曾任國防、外交、大陸事務或與國家安全相關機關的政務副首長以上人員、少將以上軍官，以及情報機關首長等指標性人員。違反者將依《兩岸人民關係條例》第9條之3及第91條規定，處以罰鍰、停止或剝奪退休（職、伍）給與，並追繳勳獎章。

為避免配合中共對台統戰，陸委會副主委梁文傑8月14日宣布，禁止政府公務員、曾任要職者出席九三閱兵及其相關活動。（陳鄭為/攝）

梁文傑指出，若政黨、法人、人民團體或個別人士赴陸參加前述活動，涉及與陸方進行任何形式的合作行為，包括簽署協議、備忘錄、發表共同聲明或配合宣傳等，主管機關將依《兩岸人民關係條例》等相關法律規定裁罰。

針對是否已有公務員提出申請，梁文傑回應，目前已有「一些零零星星的案件」，部分在審議中，部分已駁回，申請人多計畫參與宣傳性質較強的相關活動。他補充，被駁回的申請人皆屬於一定職級以上人員，依規須送陸委會審核。

對於網紅「館長」陳之漢表示想赴陸觀看閱兵，梁文傑說，此次公告針對的是政府公務員、曾任重要職位者及少將以上軍官等，一般民間人士目前並不在禁止之列。

依現行規定，簡任第11職等以上公務員、政務人員、涉及國家安全、利益或機密人員，以及縣市長等赴陸，需向內政部移民署申請許可。