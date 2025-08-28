國民黨主席10月改選　蕭旭岑：馬英九絕對不可能參選

國民黨主席即將於10月18日進行改選，現任主席朱立倫堅定表示將交棒，台中市長盧秀燕也已宣布不參選。馬英九基金會執行長蕭旭岑今日（28日）接受台媒專訪時明確表示，前總統馬英九絕不會參選黨主席，強調馬英九已退休10年，認為國民黨應由新一代接班梯隊帶領，重返執政。



目前表態有意角逐黨主席的包括立委羅智強、孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源、前立委鄭麗文、前國民黨副秘書長張雅屏、國民黨中央委員孫健萍，以及彰化縣議長謝典林等人。蕭旭岑表示，雖然目前有7人表態參選，但他認為最終參選名單不會僅限於此，選情可能「峰迴路轉」，呼籲「讓子彈飛一下」。

蕭旭岑進一步指出，未來黨主席應具備促成藍白合作、無私面對2028年選舉、並堅守國民黨黨章與政綱的能力。他強調，新任黨主席不應僅是過渡性角色，而應是對黨具有強大影響力、能引領未來的領導人。他也提到，理想的黨主席應具備未來競選總統的潛力，並兼任黨主席以展現領導力。

對於外界傳言藍營「大咖」可能參選黨主席，甚至點名馬英九，蕭旭岑再次澄清，馬英九絕無參選可能。他表示，馬英九認為國民黨需要新血持續注入活力，應由真正願意為黨奉獻的人站出來領導，而非由已擔任過兩屆總統及兩次黨主席的他再度出馬。