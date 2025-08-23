台灣大罷免｜國民黨31位立委全數挺過　核三公投同意票破400萬張

大罷免第二波7名國民黨立委委罷免案8月23日投開票，最終結果出爐，包含7月26日首波罷免案投票在內，最終31個國民黨立委都挺過罷免案，立法院國民黨加民眾黨超過半數席次的情況並未改變，台灣仍舊持續朝小野大的局面。



另外，23日也舉辦台灣核三廠重啟公投，截至傍晚8點，同意票數已達434萬票、不同意票151萬票，投票率為29.53%，已完成開票。



根據台灣公投法規定，有效同意票須多於不同意票，且同意票達投票權人總額1/4以上即為通過，代表過關門檻至少要有500萬523張同意票，最終雖未通過門檻，但賴清德表示，只要在「科學更進步、核廢料更少與更多社會共識」的情況下，政府並沒有排除先進核能的選項。



國民黨支持者舉辦活動反對罷免。（路透社）

8月23日第二波大罷免投票舉行，全台灣共有7個國民黨區域立委進入第二波投票名單，包含國民黨立委游顥、馬文君、羅明才、楊瓊瓔、江啟臣、顏寬恒、林思銘等人，由於這7個罷免案皆是當初連署不順、需要補件的藍營更優勢區，過程也一如外界預期，開票約1小時後，所有罷免案都宣告失敗，若加上726首波罷免案投票名單，31個國民黨立委的罷免案通通宣告失敗。

賴清德：對於結果我們都必須尊重接受

賴清德晚間在總統府大禮堂發表談話，今天台灣人民透過罷免和公投展現民主力量，「這是人民意志的展現，對於結果我們都必須尊重接受」。

賴清德說，感謝過去一年來站出的百萬人民，用一張張連署書，期待以自己的力量帶來改變，在雨中、烈日下，不曾停只努力，「我要致上我的敬意」。這段時間台灣社會展現守護自由民主的決心，不論聲音大或小，都是人民的聲音，「身為總統，我一定會誠心傾聽銘記在心」。

台灣藍綠兩黨為大罷免行動戰得火熱。（路透社）

針對核三重啟公投，賴清德表示，雖然沒有通過門檻，「但這個結果我們尊重。而社會對於能源多元選擇的期待，我也充分理解。」

賴清德提到，在核電議題交互辯證的數10年來，台灣社會最大的共識就是安全。安全不僅僅是科學問題，也是人民安心的問題。

他提到，核能安全是科學問題，科學需要驗證的問題，不會在一場公投就徹底解決，關於核電廠是否能夠重啟，依照今年5月修法的核管法，政府立場在程序上有2個必須，第一個是核安會必須訂出「安全審查辦法」，第二個是台電必須依照此辦法，進行「自主安全檢查」。