23位台灣藝人涉唱和中共遭約談　陸委會：再有違規「已無藉口」

台灣陸委會日前提供23位涉嫌「唱和中共」的台灣藝人名單，由台灣文化部進行約談。文化部表示，已完成通知與了解程序，並指出多數藝人回應稱相關貼文係由內地經紀公司代為處理，或不知貼文涉及違法，部分則坦言感到緊張，承諾「未來一定會遵守相關法令」。



台媒《中央社》8月29日報道，台灣文化部指出，過程中已不斷重申並提醒赴陸發展的台灣藝人須遵守兩岸相關法令。同時，文化部強調觀察道，內地經紀公司對藝人社群平台等對外發言握有高度控制權，甚至以「出錢是老大」的心態干涉藝人言行，暗諷內地嚴格的言論管制及政治化經營模式。

台灣文化部長李遠另以「給想去或是已經去中國發展的台灣藝人的一封信：我們台灣」為題，發表公開信。李遠認為，文化不應該成為政府的宣傳工具，更不能被上級控制和指導。李遠表示，台灣文化部透過補助、投資、獎勵與培訓，正積極營造健全的文化產業生態，並拓展國際合作，「我們有信心創造一個台灣歷史上的文化盛世」。

李遠呼籲藝人在赴陸發展前要有心理準備，並喊話「歡迎回家和我們一起奮鬥，讓世界看見我們台灣，讓我們成為一個有骨氣、有志氣的台灣人。請記得，台灣才是培育你們成長茁壯的家。請記得，我們台灣」。

自從被指支持「台獨」及親自承認自己是中國人後，台灣藝人歐陽娜娜通常都用英文和表情符號發文。（歐陽娜娜IG）

同日，台灣陸委會亦發布新聞稿表示，指部分台灣藝人配合央視轉發涉及消滅中華民國主權、鼓吹武力犯台等貼文，「已逾越台灣社會紅線」。陸委會指出，相關行為可能涉及違反《兩岸人民關係條例》規定，政府必須依法調查，由文化部依程序約詢藝人。

陸委會新聞稿強調，中共長期動員台灣藝人政治表態，營造「同屬一中」假象，台灣社會雖理解藝人「人在屋簷下」的壓力，但仍期盼藝人「勿為個人私利，配合中共對台統戰宣傳」。

陸委會重申，「捍衛國家主權與自由民主，是台灣共識與核心利益之所在。」同時強調政府查處目的在於「提供在陸藝人有拒絕中共政治脅迫的理由，支持藝人向陸方說『不』，幫助藝人有更自由的空間」，最後重話警告，若再有出現配合陸方宣傳矮化、消滅台灣主權，或是支持武力侵略台灣等逾越台灣社會紅線行為，「違規藝人已無藉口，政府將依法處理」。