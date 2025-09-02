中國閱兵｜兩岸史觀再現分歧　台灣對抗日戰爭勝利紀念的「失語」

今年是抗日勝利暨台灣光復80周年，北京將於9月3日盛大舉行「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會」，並邀請包括台灣在內的各界代表人士出席。但將中國大陸定位為「境外敵對勢力」的民進黨政府，嚴禁政府人員和退休老兵等出席北京九三閱兵，台灣官方在屈指可數的抗戰紀念活動也避談抗日。



民進黨政府在6月下旬預警，稱大陸以對日抗戰勝利80周年、聯合國成立80周年、台灣光復80周年這「三個80年」在國際上進行法律戰、歷史論述戰，企圖抹去「中華民國」存在的痕跡。

在5月8日第二次世界大戰歐戰勝利80周年，民進黨政府首度舉辦紀念茶會，總統賴清德發表演說呼籲台歐共同面對新極權集團的威脅，令外界感到突兀。8月15日中國抗日勝利與台灣光復80周年的重要紀念日，賴清德僅在臉書發文稱這是二戰「終戰」日，並未提到中華民國是戰勝國，也未指日本是侵略國，對中華民國艱苦卓絕的抗戰過程及對二戰的貢獻只字未提。

國共兩黨老兵共同參加抗戰勝利70周年閱兵儀式。（視覺中國）

在野國民黨上星期五（8月29日）舉辦「抗戰勝利暨台灣光復80周年見證與省思紀念座談會」，前總統馬英九指責賴清德刻意淡化日本當年暴行，要求賴為這些不當言行向台灣人民鄭重道歉。國民黨質疑賴政府在「七七」事變、「八一五」日本宣布無條件投降等重要紀念日，沒有任何正式紀念活動。

大陸委員會副主委兼發言人梁文傑回應說，國防部、國軍退除役官兵輔導委員會都有舉辦相關紀念活動，因經費被立法院刪了不少，有辦活動但無經費宣傳，所以大家不太知道。

賴政府對抗戰勝利80周年的慶祝活動如此隱諱，連一些日本人都有些驚訝。日本《周刊文春》28日刊登中國專家、立命館大學人文科學研究所客座協力研究員安田峰俊撰寫的社論，據台灣《上報》引述，安田峰俊參加台灣國防部8月21日舉行的「紀念二戰暨抗戰勝利80周年音樂會」，感受抗日氛圍明顯淡化。令安田感到不可思議的是， 活動並未指出「抗戰」是與哪個國家戰鬥；舞台劇播放抗日老歌，僅有旋律，沒有歌詞，也未提到日本。節目最後反而介紹日本311大地震，及台灣去年花蓮大地震台日互助事跡。

8月1日，賴清德召開 「因應美國對等關稅政策記者會」。（台灣總統府）

抗日勝利暨台灣光復70周年時，兩岸對抗戰歷史定位不同。大陸稱國民黨和共產黨合作建立抗日民族統一陣線，分別在正面戰場和敵後戰場協同作戰；但當時台灣馬英九政府強調，無論正面敵後，皆是蔣介石領導的中華民國政府居於領導地位。十年後執政的民進黨政府避談蔣介石父子，堅稱對日戰爭是「由中華民國政府領導，中共毫無貢獻可言」，但對台灣抗日歷史乃至台灣光復的論述卻是一片空白。

日本以「終戰」一詞詮釋歷史，意即不承認對亞洲發動的戰爭是侵略戰爭，而台灣國史館從8月到11月以「從中日戰爭到終戰接收」為名舉辦一系列講座，賴政府的史觀甚明。

台灣在甲午戰爭後被割讓給日本，台灣人民不甘被日本侵略者強行統治，進行了30多年的抗日民族運動，前有簡大獅、柯鐵虎、林少貓等武裝抗日鬥爭，後有林獻堂、蔣渭水等知識分子發起並領導反抗日本殖民的民族運動。儘管這些抗日行動在台灣總督府鎮壓下犧牲數十萬人仍告失敗，但都展現台灣人民堅毅不屈的民族氣節；中日戰爭爆發後，更有李友邦、丘念台等不少台灣人在大陸參與對日抗戰。

為紀念中華民國第一任總統蔣介石而建造的中正紀念堂，在2007年被列為國定古蹟。（維基百科）

台灣光復後，台灣人民的中國意識在蔣介石父子當政時有所強化。但親日的李登輝1990年代上台後，淡化台灣和大陸的歷史聯繫，制定「同心圓史觀」。從李登輝到民進黨的陳水扁政權20年親日反中教育，以及「日本是台灣現代化奠基者」等論述，致使部份民眾對曾殖民台灣的日本猶有懷念。陳水扁政府並於2000年修法，將10月25日台灣光復節改為只慶祝不放假，民眾對台灣光復幾近無感。

獨派人士認為，國民黨把「中華民國」帶來台灣，台灣才會卷入國共鬥爭，故賴清德曾說「中華民國給台灣帶來災難」。但台灣得以回歸中華民國版圖，正因為抗日戰爭勝利，若不能確立此前提，只是拿著「中華民國」旗號是站不住腳的。

在立法院占居多數的國民黨和民眾黨，已於5月立法恢覆消失已久的台灣光復節假日。若賴政府真心在「中華民國」法統下統治台灣，屆時應名正言順大張旗鼓慶祝才是。