台灣42歲爸爸猝逝遺9女　慘遭網民批評　遺孀淚求：別再攻擊他了

台灣花蓮市一名42歲男地產經紀與大陸籍妻子育有9名女兒，最小的孩子僅6個月大。不幸的是男子日前在工作時因主動脈剝離陷入腦死，經急救無效拔喉逝世。消息曝光後引發各界關注，也引發網民對該家人的批評，遺孀含淚懇求社會大眾不要再罵丈夫，並強調孩子們都過得很好。



蘇男與陸籍妻子育有9名女兒。（中天新聞）

台媒報道，涉事家庭有低收入戶補助，但仍以死者蘇姓男子的工作為主要支柱，一家十口現在失去依靠。

當地里長稱，4年前第一次到訪蘇家時，看到蘇家當時9口人只能擠在租屋處一張大床上，但蘇男從不抱怨，始終把孩子視為上天的禮物，並把子女教育得懂事有禮。

遺孀懇求社會大眾不要再罵丈夫。（中天新聞）

遺孀感謝各界關懷，但本月6日流著淚訴說網絡上出現不少負面留言，讓她倍感難過。她哭著說「孩子們都顧得很好，也希望批評的聲浪別再攻擊他（丈夫）」，讓一家人能在低調中度過這段最艱難的時刻。

花蓮市公所已與慈善基金會合作開設捐款專戶，呼籲社會各界共同協助這個家庭度過難關。花蓮縣政府社會處就該家庭規劃了短、中、長期的協助方案，包括醫療、喪葬事宜處理，以及後續子女就學事宜等支援。

報道指，前桃園議員王浩宇曾在FB發文批評，表示男子過世，9個女兒生活陷入困境，「這種我真的看很多，明明沒有能力，卻要一直生小孩，真的很生氣。當議員的時候，曾經有一家人，也是生8個，每天都是吃旁邊超商（便利店）的過期品」，表示「沒能力就不要生，不要把小孩生下來，跟著你受罪」。