台YouTuber十分企路軌放天燈遭檢舉罰款　拍片道歉提醒遊客勿觸法

不少遊客到台灣十分老街旅遊時都會放天燈許願，但YouTuber「菜苔苔與菜生生」近日發布道歉影片稱，一家四口早前在鐵軌上放天燈，違反《鐵路法》57條第2項及第70條第1項，共被罰款4萬元（新台幣，下同），提醒大家放天燈時要小心切勿觸法，但畫面後方仍見不少遊客在軌道上放天燈。



經營旅遊頻道的YouTuber「菜苔苔與菜生生」在道歉影片中提到，早前一家四口到新北市十分放天燈，並剪輯旅遊影片上傳到網絡。不久後，他接到警方通知要求錄口供，並在警員口中得知是有人檢舉他們「站在鐵軌上面」。

旅遊YouTuber「菜苔苔與菜生生」拍片道歉。（影片截圖）

「菜苔苔與菜生生」表示，事發當日也有很多旅客放天燈。（影片截圖）

菜生生稱，事發當日放天燈的人非常多，要排隊進入路軌，他們一家四口遂按照附近天燈店的店員指示，在天燈寫字後再到鐵路軌道上放天燈，由店員幫忙用手機拍照，「那時候沒有想太多」。

他表示，當地每小時會有一班火車，火車要來時會有一個吹哨人，叫大家離開鐵路，火車則會以慢速通過進站，然後又吹哨叫大家可以再回到路軌上放天燈，所以他一直以為「有跟當地的店家講好」。

菜生生表示，當地每小時會有一班火車，吹哨人會提前叫大家離開鐵路，火車慢速通過後，再吹哨讓大家回到路軌上放天燈。（影片截圖）

「菜苔苔與菜生生」被人檢舉在鐵軌上放天燈，違反《鐵路法》被罰款。（影片截圖）

菜生生稱，當地政府一直大力宣導到十分放天燈，促進觀光，外國旅客、本地人都會來遊憩，甚至外國傳媒都有介紹，但遊客都不知道站在鐵路上面放天燈，其實是違法行為。他又提醒觀眾，只要在鐵路上打卡，無論是10秒、5秒，被人檢舉最低會被罰款1萬元。

鐵路警察局台北分局表示，鐵路法第57條第2項規定，「行人、車輛不得侵入鐵路路線、橋樑、隧道內及站區內非供公眾通行之處所」，民眾如有違法行為，會移請主管機關交通部鐵道局裁處，依法可處1萬元以上、5萬元以下罰款。