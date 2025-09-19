國民黨主席選舉六人登記　10月18日舉行投開票

國民黨主席選舉將於10月18日登場，領表登記已於今（19）日下午4時截止，根據國民黨中央統計，今次共有六人完成登記，包含鄭麗文、羅智強、卓伯源、郝龍斌、蔡志弘、張亞中（依登記完成順序）。



綜合台媒報道，國民黨中央選舉監察委員會將於9月20日召開會議，進行候選人資格審查及號次抽籤。依照選舉時程，將於10月18日舉行黨主席選舉投開票作業。黨中央強調，此次選舉是黨內重要的民主程序，將秉持公平、公正、公開的原則辦理，確保過程順利圓滿。

六位參選人也陸續表態政見。孫文學校總校長張亞中19日上午登記後強調，若當選主席，將「立刻恢復《國統綱領》，重啟國共論壇與政治對話」，並強調「絕不允許戰火降臨台海，更不允許發生在台灣本島」。

前國民黨副主席郝龍斌已於9月18日完成領表，他表示將致力推動藍白整合，並強調「民進黨一再強調的抗中保台，這次大罷免已經清楚地告訴大家，抗中保台是騙局。我們真正要保台要怎麼保台？和中才能保台。」

另一位參選人羅智強則強調，「團結國民黨、下架賴清德，這是我參選中國國民黨主席的兩大任務，協調藍白的在野黨，我相信羅智強是一個值得託付的選項。」

鄭麗文在登記時則特別找來軍系基層力挺，並表示「過去這幾年受了很大的委屈，也被民進黨因為年金改革，受盡了不公平的待遇跟羞辱，這些我們都要還他們公道。」外界解讀，她與郝龍斌將競逐軍系選票。

依目前登記結果，本屆國民黨主席選舉形成「六強卡位」局面，黨內勢必展開激烈角逐。