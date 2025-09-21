遭白牌Tesla拋車外輾腳獲2民眾拯救　香港女乘客：以為要死在台北

昨日（20日）上午，台灣桃園機場第一航廈有警員查緝「白牌車」，一名香港女乘客被Tesla私家車甩出車外，腿部遭輾受傷，警員向企圖逃逸的白牌車連開8槍，事件震驚全台灣。



事發時幸好有兩名熱心民眾將香港女乘客拯救到行人道上，並努力安撫，事後她也向熱心民眾報平安，還說「你還沒把我拉出來前，那一刻我以為自己就這樣死在台北」。



一名香港女乘客被甩出車外，腿部遭輾受傷，幸好有兩名熱心民眾將她拯救到人行道上。（ETtoday）

一名香港女乘客被甩出車外，腿部遭輾受傷，幸好有兩名熱心民眾將她拯救到人行道上。（網上圖片）

涉案43歲蔡姓男司機。（聯合報）

綜合台媒《東森新聞》等報道指，這名香港籍女乘客隨機攔下Tesla白牌車，Tesla白牌車的車門還沒關上就逃逸，女乘客還未坐穩就被甩出車外。

卡在白色Tesla車底的女乘客腿部遭輾，她翻一圈後努力爬到車道上，距離人行道還有約1米距離，但她腿部受傷癱軟無力，只能靠目擊民眾幫忙。當時有一男一女民眾火速上前，將女乘客連拖帶拉拯救到人行道上。

這位熱心救人的女子事後再網上還原現場情況說：「大哥（另一名救人男子）很認真的一直罵駕駛（司機），也是先上前幫忙把乘客拉到一旁的人，我只是協助幫忙，可能同是女生，所以香港女孩剛開始很驚恐的抓著我的手，而這名紅帽子大哥在混亂中，還幫忙上前撿回受傷女乘客的鞋子，確認情況受到控制後才離開現場」。

「有一刻我以為自己就這樣死在台北」

受傷的港籍女乘客其後向熱心民眾報平安，說自己沒有骨折，只有皮外傷，還說「你還沒把我拉出來前，有一刻我以為自己就這樣死在台北」。熱心民眾安慰她「可怕的事過去了，以後出門要注意」。

報道指，香港女乘客20日清晨搭機由香港赴台灣，原計劃上午參觀展覽後，隨後搭乘中午班機返港再轉機前往巴黎。事後因腳部挫傷被送往醫院包紮治療，歷經九死一生根本無心看展，完成警詢筆錄後隨即搭機返港，行程全盤打亂。

警方連開8槍。（網上圖片）

警方制服司機。（網上圖片）

警方制服司機。（ETtoday）

台媒報道指，事發時航警拔槍先對空鳴槍，涉案43歲蔡姓男司機仍不理會，甚至試圖衝撞警車及警員，警方朝車輛輪胎及車身連開8槍，最終迫使車輛停下，當場將蔡男壓制逮捕。

蔡姓男司機被捕後，依妨害公務及過失傷害等罪嫌送辦，經檢察官複訊後以15萬元（新台幣，下同）交保。

桃園地檢署襄閱主任檢察官黃榮德表示，涉案男司機遇航警攔查拒絕停車受檢，反駕車來回倒車衝撞，鬧上各大社交媒體大放送，實在有損國際形象，檢察官因此諭知以高額保釋金讓他獲釋。

男司機早已被警方列入黑名單

報道又指，涉案男司機被爆出過往違規攬客時，還有女友幫忙，「雙人組」早已被警方、商家列入黑名單，在相關群組提醒大家「看到這對情侶檔就趕快拍照檢舉」。

桃園市交通局表示，白牌車違規攬客一經查獲，將依「未經核准經營汽車運輸業及計程車客運服務業裁量基準」規定，處以至少10萬元罰款，並吊扣該車牌照及駕駛人駕照4個月。

法務部行政執行署桃園分署指出，若違規者拒繳罰款，將依法移送強制執行，可能面臨扣車、財產遭查封，甚至遭法院管收。