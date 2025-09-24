花蓮堰塞湖潰堤奪14命｜在野黨8月就提警告　農業部時稱「安全」

強颱樺加沙為台灣帶來豪雨，花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月23日發生潰堤，洪水夾雜大量土砂沖入光復鄉市區，橋梁斷裂，災情慘重。截至目前已造成14人死亡、34人受傷，另有上百人失聯。



綜合台媒報道，災難爆發前，在野黨早已多次對堰塞湖風險提出警告，但相關部會評估卻認為「沒有立即潰堤的危險」。

+ 3

國民黨立委王鴻薇今（24）日指出，早在7月「薇帕颱風」之後，藍營立委就曾透過空勘影像發現馬太鞍溪堰塞湖問題，並在8月立法院會議要求中央研擬減災、監測、疏散及工程方案。但農業部長陳駿季當時回應「沒有立即潰堤的危險」。王鴻薇批評，如今釀成重大災害，「這不是官僚殺人，什麼才是官僚殺人」。

王鴻薇指責，災害發生之際，民進黨側翼甚至包括民進黨立委吳思瑤散布花蓮縣長徐榛蔚「人在國外」的不實訊息，惡意誣指縣府缺席救災，實際上徐榛蔚當時就在光復鄉現場，卻未見吳思瑤公開道歉。王鴻薇批評這是「吃人血饅頭」的行徑。

同是國民黨籍、花蓮在地立委傅崐萁也表示，他在8月13日立法院朝野協商《丹娜絲颱風重建特別條例》時，已要求將花蓮堰塞湖工程納入處理，並提出附帶決議要求相關單位提出減災方案，但農業部仍認定沒有立即潰堤危險，且開挖溢洪道風險高，無法在一年內完成。

+ 7

陳駿季當時發言表示，馬太鞍溪堰塞湖「來源已久，壩底大約有1.7公里長，所以我們評估沒有立即潰堤的危險，但為下游居民，會努力去做，需專業工程評估，兼顧施工安全，無法在1年內清掉」。

農業部9月23日晚間回應指出，第一時間已召集各領域專家思考對策，並於7月下旬成立應變小組，惟地處偏遠且量體龐大難以處理，因此採加強監測與提防措施。農業部強調，直至9月20日仍召開專案會議商討因應方案。

王鴻薇批評，相關部會對在野黨的警告充耳不聞，如今釀成重大災害，台行政院長卓榮泰與相關部會難辭其咎，呼籲民進黨應有人出面負責。