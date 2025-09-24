花蓮堰塞湖潰堤87歲母在家遭泥流淹沒亡　女悲嘆：幸好遺體沒沖走

樺加沙颱風襲台帶來暴雨，花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖23日（周二）下午發生潰堤溢流，洪水沖進鄰近鄉鎮致災。當地一名87歲婆婆在家裡因瞬間湧入的泥流被淹沒身亡，女兒心痛表示，母親目前遺體仍困在家裡，希望盡快讓她入土為安。



當地一名女子痛哭失聲描述87歲母親慘死的經過。（中天新聞）

街道滿目瘡痍，有車輛被沖疊在一起，災情嚴重。（聯合報）

台媒報道，死者女兒紅著眼眶受訪指出，母親雖已高齡87歲，但身體還很硬朗，不過因突如其來的泥流，母親不幸被淹沒，丈夫跟兒子事發後趕緊回家想救人，但也一度受困，險些沒命，幸好在消防員協助下在凌晨3時許脫困。

死者女兒悲痛稱，平房一樓整個被淹沒，「房子也流走了， 所有家當通通沒有了」，但不幸中的大幸是母親遺體沒有被沖走，盼政府單位能盡快協助將遺體運出，好讓母親入土為安。

圖為2025年9月23日，樺加沙颱風帶來的大豪雨造成花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，全聯花蓮光復店湧入泥水，兩名店員嘗試拿木板阻擋，但徒勞無功。（民眾提供聯合報圖片）

有婦人受困花蓮光復市場。（翻攝臉書）

今日（24日）早上，當地統計已有14人死亡、18人受傷，124人失聯，救援人員正逐戶清查確認。