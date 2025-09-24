樺加沙︱花蓮堰塞湖溢流15死　罹難者全在強制撤離區曾發9次預警

樺加沙颱風逐漸遠離台灣和香港往廣東佛山一帶前進，不過，花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨日下午溢流，造成花蓮光復鄉15死多人受傷和失聯。



台媒報道指，中央前期已9度通報花蓮縣政府，要求儘速執行疏散撤離，但仍發生憾事，15位罹難者全位於中央劃設的撤離區內，花蓮縣政府應變中心直至溢流發生後才改為一級開設，為時已晚。



台灣行政院長卓榮泰表示，政府自7月26日起嚴密監控此堰塞湖，昨日也依計畫要求徹底撤離，但這個工作顯然是有瑕疵的。卓榮泰指出，目前政府更關心仍失聯的一百多位民眾，「這是我們現在心裡最焦急的事情，對於14位不幸往生者，我們也要查究出（為何）在要求撤離的地方沒執行，造成這樣的不幸」。



馬太鞍溪床比平地高，因此洪峰很容易越過堤防，昨天馬太鞍溪堰塞湖溢流造成光復鄉嚴重大水。（網絡圖片）

中央曾9次示警花蓮縣政府

據悉，9月21日上午台灣內政部長劉世芳曾致電行政院秘書長張惇涵，討論花蓮馬太鞍溪堰塞湖下游民眾疏散撤離事宜，當時劉判斷必須馬上啟動相關撤離工作，當天中央災害應變中心已劃設出應撤離範圍，初估需撤離1800戶、高達8500多人，且無法等到22日再進行，當下就要做決定，因此當晚就進行準備、22日一早軍隊也協助花蓮縣府大規模撤離。

台媒報道指，自9月21日起迄今，林保署通報花蓮縣府9次、消防署通報花蓮縣府10次，要求縣府盡速執行疏散撤離工作，卻仍造成14名民眾不幸罹難、百多人失聯等情況。為確保堰塞湖周邊民眾生命財產安全，中央前期至少9度聯繫地方政府溝通，包括保全戶造冊、居民細胞簡訊演練等。

此外，劉世芳在22日上午第4次工作報告中，裁示「務必把握中午前風雨較小的黃金撤離時間，積極撤離下游鳳林鎮、光復鄉、萬榮鄉等溢淹高風險區域的民眾」。

劉世芳會中也指出，根據相關監測資料，堰塞湖可能產生溢流，已要求花蓮縣府與三個鄉鎮公所趕快處理疏散處理工作，值得注意的是，當時與賴總統視訊的分別是屏東縣長周春米、台東縣長饒慶鈴、花蓮縣副縣長顏新章，花蓮縣長徐榛蔚並未出現。

台灣林業保育署花蓮分署22日上午7時發給各單位含花蓮縣府的通報單，載明發布馬太鞍堰塞湖紅色警戒，建議花蓮縣應變中心即刻強制撤離居民。（翻攝自由時報）

花蓮縣立委砲轟中央：不處理堰塞湖

據了解，台灣花蓮馬太鞍堰塞湖於7月形成，當時因颱風薇帕外圍環流釀花蓮馬太鞍溪上游林地大規模崩塌致土石阻塞河道成堰塞湖，形成僅有短短2個月時間，但規模龐大，湖面面積達到140公頃，蓄水量約9100萬噸，與一座水庫相當。台灣林保署7月26日緊急調查與風險評估，8月4日協調空勤直升機勘查，初判無立即潰壩危險。

台灣花蓮馬太鞍堰塞湖於7月形成。（翻攝台媒）

隨著強烈颱風樺加沙的豪雨來襲，馬太鞍堰塞湖水位急速上升，最終導致壩頂溢流潰堤。這股突如其來的洪流，挾帶大量泥石沖向下游，短時間內便重創花蓮光復鄉，造成房屋淹沒、橋梁斷裂與民眾傷亡等嚴重災情。

現任花蓮縣長徐榛蔚丈夫、花蓮縣立委傅崐萁受訪痛批，責任應由中央承擔，「台灣哪個堰塞湖是地方政府在管？明明就是中央。」

傅崐萁強調，早在7月26日就多次向中央反映，希望行政院與國防部採取爆破方式處理。他指出，過去南投的堰塞湖也有超過4000萬立方米規模，最後就是透過爆破才順利化解。他語帶哀傷表示，今天花蓮面臨如此重大災難，中央卻未及時採取行動。

傅崐萁進一步表示，「我們在救災我們在救人，請網軍側翼跟民進黨立委不要再攻擊，這樣可以嗎？」批評中央在最關鍵的時刻，未展現出應有的責任感。「堰塞湖的管理權責究竟在哪裡？從高山的部分由林業署管理，河川斷點屬於水保署，下游則是水利署，涉及的主管機關包含農業部與經濟部，「台灣哪個堰塞湖是地方政府在管？明明就是中央。」