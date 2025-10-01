美媒警告：特朗普施壓恐逼台灣重啟核武計劃

美國雜誌《外交政策》（Foreign Policy）9月30日刊出中國事務周報，副主編巴默（James Palmer）以「台北該如何應對華府」為題撰文指出，台灣在中美夾擊下面臨多重挑戰。他認為，台灣的選項包括暫時聽從特朗普主意、用其他方式安撫特朗普，但最務實的做法，仍是運用美國國會既有人脈，對白宮施加壓力以維持對台保護。巴默並警告，若台灣最終無法再信任美國作為安全夥伴，可能會開始認真討論重啟1980年代因美方壓力而中止的核武計劃。



《外交政策》文章指出，美國總統特朗普重返白宮數月以來，台灣承受雙重壓力。一方面，中國國家主席習近平據傳遊說特朗普正式表態反對台灣獨立；另一方面，白宮則要求台灣將部分半導體產能移往美國，以換取保護。

巴默分析，先前外界推測特朗普與習近平可能達成所謂「大交易」，但實際上「沒有任何一項真正發生」。他直言，特朗普在履行協議方面的紀錄很差，中國若以為能透過讓步換取承諾，「那將是過於天真」。

文章提到，雖然習近平在外交上似乎獲得部分進展，但美國要公開反對台獨仍不太可能。特朗普或許對台灣漠不關心，但「許多共和黨人卻十分重視，而表態反台獨無疑會被視為屈服於中國」。

不過，巴默指出，如今台灣在白宮已缺乏盟友。特朗普第一任期內的對中鷹派人士，如前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、前眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）與前副國安顧問博明（Matt Pottinger），大多已被年輕孤立主義者取代。現任國務卿魯比奧（Marco Rubio）一度被視為台灣的堅定支持者，但如今似乎更在意獲得特朗普的認可。

魯比奧在擔任美國國會議員期間，是參議院頭號對中鷹派之一，立場友台，曾與蔡英文及賴清德會晤。圖為7月1日，魯比奧在華盛頓四方機制外長會議前發言。（Reuters）

他指出，台灣的一條可能路徑是「暫時聽從、討好特朗普」，即便長期來看並不合理。他表示，把半導體產業搬到美國「在實務上是不可能的」，原因包括高度依賴台灣在地供應鏈與專業知識，以及台灣工程師缺乏赴美工作的意願。巴默建議，台灣可以「假裝對計畫有興趣，在美國做一些象徵性投資，然後等待特朗普分心，轉向其他議題」。

另一條路徑則是「用其他方式安撫特朗普」，例如透過政治或經濟利益。他舉例，台灣近期與美國簽署的大豆採購協議，雖然不足以彌補美國在中國市場的龐大損失，但多少能幫助陷入困境的美國農民。

最務實的做法，巴默認為，仍是透過國會既有的人脈，施加壓力讓白宮維持對台軍售，並至少默示保證防衛。他提到，參院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker）近期訪台時稱台灣為「自由國家」，這顯示國會兩黨仍有不少友台人士。

巴默最後警告，從長遠來看，若台灣逐漸無法信任美國，「可能會開始認真討論重啟1980年代在美國壓力下終止的核武計劃」。