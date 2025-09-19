美國會推進挺台包裹法案　「對台六項保證」擬正式入法

美國眾議院外交委員會於9月18日通過一項《國務院重授權包裹法案》（State Department Reauthorization Bills），其中納入兩項與台灣相關的重要修正案，即《台灣盟友基金法案》（Taiwan Allies Fund Act）與《對台六項保證法案》（Six Assurances to Taiwan Act），要求將美國前總統里根政府提出的「對台六項保證」正式入法，並明定未來任何政府不得在未經國會批准下修改。



台媒《中央社》報道，《台灣盟友基金法案》授權美國行政部門在三年內提撥總額1.2億美元，用於協助台灣面對北京施壓的邦交國及非官方夥伴。申請基金的國家需符合多項資格條件，包括與台灣維持正式邦交、或大幅強化非官方關係，並因與台灣往來而遭中國大陸打壓，同時缺乏足夠經濟或政治能力，在未獲美國支持下無法有效因應中國壓力。

至於《對台六項保證法案》，則要求將美國前總統里根政府提出的「六項保證」正式入法，並明定未來任何政府不得在未經國會批准下修改。這些保證包括：美國不會設定停止對台軍售的日期、不會修改《台灣關係法》相關條文、不會在軍售前與中國協商、不會在台海兩岸間充當調人、不會迫使台灣與中國談判，以及不會承認中國對台灣的主權。

報道指出，「六項保證」自里根時期以來歷屆美國政府皆多次重申，並在《台灣關係法》及《國防授權法》等多項立法文件中被引用，但從未被正式納入美國法律。

眾議院美中戰略競爭特別委員會民主黨首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）在聲明中表示，藉由推進這些跨黨派條款，國會正傳達一個明確訊號，即美國將堅定與台灣同一陣線，對抗中共的脅迫與恐嚇。《台灣盟友基金法案》及《對台六項保證法案》強化美國與台灣夥伴關係的基礎，對抗中共的經濟脅迫，並鞏固印太和平與穩定。

依照美國立法程序，該包裹法案在外交委員會通過後，仍需送交眾議院及參議院審議，並經總統簽署才能正式生效。