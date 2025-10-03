台灣拋高科技戰略伙伴關係倡議　盼促美關稅談判共識

台灣行政院副院長鄭麗君證實，台灣在剛結束的美台關稅談判中，提出願參考科學園區經驗，擴大在美投資，台美共同開發高科技產業聚落，發展高科技戰略伙伴關係。她也希望這樣的倡議，能促成雙方在後續關稅談判達成共識。



美國對台暫行對等關稅稅率20%已生效近兩個月，雙方在9月25日至29日剛完成第五輪實體磋商，但雙方在美國《貿易擴張法》第232條文相關的關稅優惠待遇、供應鏈合作兩大議題沒有共識，因此無法進入總結會議，達成貿易協議，仍將繼續適用暫行稅率、也要疊加原稅率。

負責赴美談判的鄭麗君10月2日在披露磋商進度的記者會中則證實，台灣二度與美國商務部長盧特尼克磋商，談判期間對於美方期待台灣企業擴大投資，台灣提出協助企業赴美投資的「台灣模式」，推動在美打造產業園區。

台灣行政院副院長鄭麗君。（Facebook／鄭麗君）

關於這項投資倡議，鄭麗君解釋，首先，產業投資由台灣企業自主規劃；第二，政府建立信用保證機制，增加企業金融支持鼓勵投資；第三，針對園區開發，憑藉台灣科學園區獨特經驗，透過台美「G2G（政府對政府）合作，協助美國打造產業聚落，降低企業成本與投資風險，創造有利環境，避免企業單打獨鬥。

她接著說，台灣也向美方表達，期待美國政府提供有利條件，形塑供應鏈發展的整體環境，包括產業聚落應提供土地和水電等基礎建設、簽證支持，或法規環境等條件，促進企業投資規劃，有利產業聚落形成，打造完整供應鏈。

新冠疫情期間爆發的晶片荒曝露全球半導體供應鏈脆弱，美國、歐洲、日本、中國大陸等多方均正部署減少對台灣和韓國依賴。例如美國前總統拜登（Joe Biden）便曾建議斥資500億美元支持本土半導體生產。（Reuters）

鄭麗君強調，擴大對美投資並不是台灣供應鏈的移轉，而是台灣供應鏈的延伸與擴展；台灣也希望協助擴大企業在美佈局，來達成台美高科技在未來的戰略伙伴關係，形成供應鏈合作。

「我們希望以這樣的主張，在後續的台美談判當中，來獲取雙方的共識」。她表示，要爭取的包括對等關稅再調降、不疊加原稅率，並獲得232關稅的優惠待遇。

她也在問答環節透露，這套模式已獲得美方正面回應。

美國總統特朗普（Donald Trump）9月5日簽署一項行政命令，對進口關稅範圍進行調整，並落實與外國貿易夥伴的貿易與安全框架協定。（Reuters）

針對台美供應鏈合作產業業別，台灣行政院方面則補充稱，包括半導體、半導體供應鏈，以及AI伺服器在內的電子製造服務（EMS）等高科技產業。

台灣中山大學亞太英語學程助理教授劉奇峰接受《聯合早報》採訪時指出，開發高科技產業聚落並非一蹴可及，但特朗普政府面對明年期中選舉壓力，很可能會要求有立竿見影的成效。

他推斷，從美國商務部8月下旬宣布重整拜登政府時期成立的國家半導體技術中心（NSTC） 來看，不排除台美可能在此基礎上開展高科技產業投資合作。

另一方面，有媒體在記者會上詢問台積電是否參與關稅談判，鄭麗君則說：「我可以非常清楚地告訴大家，沒有。 」

而對於此前盧特尼克向媒體拋出的台美晶片產能「五五分」說法，鄭麗君則在會中重申，台灣從來沒有如此承諾過，且這與過往討論的供應鏈合作方案不同，未來更不會答應這個條件。

她強調，這是美國國安目標，但台灣有自己的產業戰略目標，希望根留台灣、佈局全球，雙方進行戰略合作，才會建議以「台灣模式」作為跟美國談判方案。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

