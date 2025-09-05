英媒：美台國防官員上周阿拉斯加祕密會談　急商軍購預算

英國媒體今（5）日報道，就在中國大陸舉行九三閱兵的前幾天，美國與台灣國防官員上周在阿拉斯加舉行祕密會談。報道引述多位知情人士指出，美國國防部代理印太安全事務助理部長羅耶爾（Jed Royal），與時任台灣國安會副秘書長徐斯儉在安克拉治會面。



消息傳出之際，外界正質疑美國總統特朗普在支持台灣問題上的態度，特別是特朗普正尋求與習近平舉行峰會，並推動結束貿易戰的談判。

台灣國安會副秘書長徐斯儉。

報道同時提到，台灣防部長顧立雄原訂於6月赴華府，與美國國防部政策次長柯伯吉（Elbridge Colby）會晤，但在特朗普與習近平6月初通話後突然取消。當時傳出部分美方官員擔心，若允許顧立雄訪美，將削弱美中貿易談判，並損害特朗普爭取舉行「特習會」的努力。

報道援引歐亞集團中國主管蕭嫣然（Amanda Hsiao）分析指出，特朗普政府可能正試圖在安撫台灣，以及維持與中國達成貿易協議及舉行峰會的可能性之間尋求平衡。她補充道，如果這場國防會議以部長層級在大華府地區舉行，來自北京的抗議聲浪可能會更為強烈。

目前特朗普政府正等待國防部印太安全事務助理部長提名人約翰．盧（John Noh）獲參議院確認，羅耶爾則以首席副助理部長暫代其職。報道指出，徐斯儉已於9月2日轉任國安會諮詢委員，為國安會秘書長顧問吳釗燮提供建議。

一名美方官員透露，會議選在阿拉斯加舉行，是刻意降低曝光度。但他也指出，美方代表團成員的安排，部分與美方自身行程限制有關。

報道另引述台灣官員與分析師說法指出，阿拉斯加會議層級相對較低，原因在於台北希望及時開會，以便向立法院提交軍購特別預算，而柯伯吉則趕著完成五角大廈2025年度《國防戰略》。五角大廈對此拒絕置評，台北方面亦未作回應。