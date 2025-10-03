國民黨主席選舉本月舉行　民調顯示鄭麗文力壓前台北市長郝龍斌

國民黨主席選舉將於10月18日舉行。《中天新聞網》報道，根據國民黨內部流出一份最新「全黨員民調」，結果顯示鄭麗文以30%的支持度領先，郝龍斌獲17.4%支持，羅智強則有16.3%，另有30.4%黨員未表態。



六名候選人分別是國民黨前立委鄭麗文、立委羅智強、彰化縣前縣長卓伯源、前台北市長郝龍斌、孫文學校總校長張亞中和前國大代表蔡志弘。根據全黨員民調顯示，支持度方面，有30%支持鄭麗文、17.4%支持郝龍斌、16.3%支持羅智強、3.2%支持張亞中、1.3%支持卓伯源、0%支持蔡志弘，另外還有30.4%未表態。



根據國民黨內部流出一份最新「全黨員民調」，結果顯示鄭麗文以30%的支持度領先。（翻攝中央社）

在看好度方面，則有27%認為郝龍斌最被看好，鄭麗文以26.1%緊追在後，羅智強則獲得11%支持，張亞中、卓伯源和蔡志弘的看好度分別為0.6%、0.2%和0%，另有35.1%未表態。

民調調查黨員對各候選人處理特定議題能力的看法，在「誰最有能力處理兩岸關係」方面，郝龍斌以24.6%領先，鄭麗文獲20.7%支持，羅智強為10.3%，張亞中則有7.5%，卓伯源和蔡志弘分別為0.5%和0%，另有36.5%未表態。

此外，調查也顯示21.2%受訪黨員屬於黃復興黨部，71.7%則不屬於。黃復興黨部在國民黨內具有一定影響力，其投票傾向可能對最終選舉結果產生重要影響。

候選人辯論下屆總統大選 鄭麗文：確保2028年能和平政黨輪替

國民黨主席之爭白熱化，TVBS、聯合報共同舉辦「國民黨主席選舉辯論會」2日晚間登場。

候選人鄭麗文在申論時質疑，台北市前市長郝龍斌與國民黨立委羅智強都主張要擔任過渡主席，但可能等不到2028年總統大選。她主張擔任黨主席後要捍衛台海和平、力抗關稅海嘯、保護台灣產業，確保2028年能真的和平政黨輪替。

鄭麗文質疑，「我們真的能平安無事等到2028年總統大選嗎？賴清德總統會讓已經到手的政權拱手讓人嗎？」

8月23日，賴清德在大罷免投票後發表談話。（台灣總統府）

她批評，現在賴清德就正在玩火，民進黨高調主張台灣地位未定論，中華民國岌岌可危，中國共產黨93閱兵之後，不但時間對台灣不利，對美國也一樣非常不利，2028年之前一旦賴總統決定鋌而走險、孤注一擲，「北京一定會動手」。

鄭麗文打出危機牌指，台灣就是下一個烏克蘭。美國商務部竟然要求台灣晶片製造要跟美國五五分，台灣經濟命脈將會被徹底掏空，因此不只是軍事衝突的危機，在關稅海嘯的衝擊下，台灣的產業與農業可能也等不到2028年政黨輪替就會遭受滅頂。

鄭麗文主張，現在沒有歲月靜好的本錢，國民黨的任務也不只是在立法院的攻防，國民黨要幫台灣拚和平、拚經濟，所以若她擔任黨主席，在未來的這三年，要捍衛台海和平、力抗關稅海嘯、保護台灣產業、農民與勞工，確保2028年能和平政黨輪替。