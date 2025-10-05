苗栗隨機斬人｜50歲男持球棒救女童被斬重傷　輸血4000cc拾回一命

台灣苗栗市2日發生隨機傷人事件，甫出獄的48歲邱姓男子持利刃當街隨機斬人致2童1男受傷，傷者之一的50歲林姓男子路過現場時看到受傷女童求救，拿起球棒救人被斬至重傷。



有份救治林男的醫生在FB發文稱，林男事後大量出血，醫療團隊緊急輸血3、4000cc搶救，林男能撿回一命實屬奇蹟。



台灣苗栗市發生隨機傷人事件，行兇的是邱姓男子。（《聯合報》）

傷者之一的50歲林姓男子。（影片截圖）

台媒報道指，50歲林姓男子事發當時要去便利店領錢，遇見渾身是血的女童求救，拿起球棒救人反被斬。

大千醫院外科部主任馮啟彥5日發文指出，當他趕到急症室時，林男胸口、右上腹與背部皆有深可見骨的穿刺傷，「真的是傻眼，是怎樣的深仇大恨？」原以為只是氣血胸，但置放胸管後仍持續出血，情況危急。

當晚胸腔外科與一般外科醫生緊急聯手開刀，手術中發現肺臟破裂引發氣血胸，橫膈膜與肝臟也被利刃刺穿，造成大量出血。醫療團隊緊急輸血3、4000cc搶救，才穩住林男生命。

所幸經手術搶救後，林男目前生命徵象穩定，雖仍插管在深切治療部觀察，但已經清醒。馮啟彥表示，一般成人血量約5000cc，林男手術中幾乎輸掉近八成血量，能撿回一命實屬奇蹟。

當時一名女童被歹徒挾持，黃姓女老師危急時刻拉開學童。（影片截圖）

除了林男外，當時還有一名黃姓女教師奮不顧身出手，將受傷女童拉走，避免受傷女童再遭受更嚴重的傷害。

報道指，48歲邱姓男子10年前曾持利剪刺傷4人，被依殺人未遂罪判刑，今年3月刑滿出獄。孰料10月2日下午又持利刃當街隨機斬人。

