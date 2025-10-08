台灣花蓮今陸地、外海雙震　氣象署：未來3天仍恐有4級以上餘震

台灣花蓮今（10月8日）上午接連發生兩宗里氏特制規模5地震，陸地與外海均出現明顯搖晃。台灣中央氣象署表示，兩起地震震央相距約70公里，判定為「獨立事件」，並提醒未來3天花蓮及周邊地區仍可能出現規模4至4.5左右的餘震。



台媒《中央社》報道，根據氣象署最新資料，今日上午11時33分在花蓮縣政府東南方68.4公里的台灣東部海域，發生里氏特制規模5地震，震源深度28.9公里，最大震度花蓮縣與台東縣3級。

稍早上午7時52分，花蓮縣吉安鄉也發生一起規模5.0地震，震源深度僅6.1公里，最大震度花蓮縣4級、南投縣3級。

10月8日上午，花蓮縣吉安鄉發生里氏特制規模5.0地震，最大震度花蓮縣4級、南投縣3級。（台灣國家災害防救科技中心LINE）

台灣氣象署地震測報中心科長邱俊達上午在記者會指出，統計台灣一整年規模5以上的地震，平均每個月可能會發生4次左右。今天這2宗地震相距約70公里，因此判斷是2起獨立事件。他並提醒，未來3天仍可能發生規模4至4.5左右的餘震。

邱俊達說，上午7時許的地震已針對花蓮地區發布國家警報；兩宗地震主因皆為菲律賓海板塊隱沒至歐亞板塊之下所引起。他表示，歷史上吉安鄉附近發生規模5以上地震相當頻繁，而11時許發生的地震「剛好超過震度3級的門檻」，該區域平時地震相對較少。