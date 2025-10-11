4名女童自製黃金葛汁毒害男同學　知情者：女童長期被男童性騷擾

2023年台中一所國小發生4名女童，因不滿男同學行為，將具有毒性的黃金葛汁滲入對方水壺中，導致男童出現腹瀉、嘔吐等症狀，事後其中一名女童道歉，男童家長對另外3名女童及家提告，求償百萬元。台中地院審理近2年，近日審結，判3名女童及家長要賠償6萬1800元。



不過，台媒根據監察院的調查報告與媒體報導中，校方當時透露是因男童的「言行」引發女童們不滿，但事實上該4名女童長期受到男童的性騷擾，他們的導師則漠視通報，女童表示，多次向老師反應，老師則認為「那有什麼？」，導致男同學在認為「這有甚麼關係」的狀況下，並未改善言行甚至變本加厲，讓四名女同學決定「讓他受點教訓。」



2023年4月間，台中4名女童因不滿同班男同學言行，謀議對其下毒，討論過姑婆芋、黃金葛、夾竹桃，最後決定黃金葛，由其中一人滲入男童水壺，男童飲用後出現嘔吐、腹瀉等症狀。

同年5月，女童見男童似乎未有明顯異狀，準備再次下毒，被其中1名女童制止，幾天後，男童在女童座位下發現裝有黃金葛汁的玻璃瓶，通報校方處理，此案因而曝光。其中1名參與女童事後向男童及家長道歉，男童家長對另外3名女童及家長提出民事損害賠償，求償101萬5050元精神撫慰金及醫藥費。

男童在女童座位下發現裝有黃金葛汁的玻璃瓶，通報校方處理，此案因而曝光。（網絡圖片）

本案經台中地院審理，近日審結。法官認為，3名女童毒害行為，讓男童產生焦慮、恐慌不安、情緒低落等負面情緒，堪認健康權已受到侵害，考量涉案情節及雙方資力，判3名女童及家長要賠6萬1800元，仍可上訴。

據了解，女童下毒的原因是因為受不了男童長期性騷，在游泳池盯著女同學的胸部，經受害女同學多次向導師反應都無法獲得解決，才決定給男童一個教訓。有爆料者說，雖然女童的報復行為不可取，但在忍無可忍加上師長漠視的狀況下，才會出此下策，而從頭到尾整起案件中卻毫無提及女童們的「動機」，令知情者決定公布事實真相。

但知情者透露，該名男同學長期對四名女童性騷擾，且已達令人心生恐懼的程度。根據監察院資料指出，其中一名女同學曾指出，曾被該名男同學拍頭、拉頭髮、拍肩膀、甚至在女廁外站崗，彈內衣等，更出現故意撞身體、游泳課時近距離盯看、言語騷擾、還會評論女同學的胸部。

監察院調查報告，男童長期性騷女同學已達令人心生恐懼的程度。(翻攝畫面)

甚至在性平調查期間，男同學在中午吃飯時間還會跑到女同學面前徘徊、盯著她看，在健康檢查前，故意接近她，讓女學生感到害怕。另外，男同學常對另一個女同學言語性騷說「妳的胸部比同班其他某學生還大」等語，甚至還會故意對她碰身體、以物品碰/打身體、伸腳欲絆倒、言語騷擾、評論她的胸部。

女同學被逼到走投無路，上網查詢用黃金葛汁「讓他拉肚子」，四人認為輕微的教訓才會讓他知所進退，2023年4月時，4名女童共同決定將「黃金葛汁」以滴管加進男童水壺內。

這4名女童起初在決定要下何種毒物時，曾在紙條上寫下「毒の物」，內還標注「黃金葛只會口腔刺痛、胃痛而已」等語，最終因黃金葛容易取得而決定採用。（翻攝台媒）

自被害男同學家長提出數張紙條證物，這4名女童起初在決定要下何種毒物時，曾在紙條上寫下「毒の物」，內容包含夾竹桃、黃金葛、姑婆芋，且還標注「黃金葛只會口腔刺痛、胃痛而已」等語，最終因黃金葛容易取得而決定採用。

受害女童長期遭男同學性騷 求助老師卻被當空氣

知情者認為，爆發黃金葛汁下毒事件，雖是不可取的行為，但反觀整件事的來龍去脈則事出必有因，「若沒有前因怎會有後果」。而知情者也認為「女學生也是受害者」，長期性騷跟監的種種行為，加上反應師長遭到漠視，導致女童們做出錯誤的判斷與舉動。

據了解，男童的傷勢已經復原，但知情者表示，其中一名被男同學主要針對的女學生，原本功課異稟成績優秀，堪稱學霸，卻在事件爆發後下學期，整個人陷入沮喪，功課也因此落後大受影響。加上整起事件揭露後，均未提及前因，讓女童們頗受外界輿論壓力，讓許多知情者決定將事情還原，讓真相水落石出。