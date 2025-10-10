亡者過世6小時遭｢借手蓋印｣　女債主奔靈堂拿遺體手指偽造本票

台灣新竹一名李姓女子與彭姓男子有財務糾紛，竟在男子過世僅6小時後，以「瞻仰遺容」為由闖入殯儀館靈堂，涉嫌拿亡者手指沾印泥，在借據與本票上按下指印，企圖營造「生前簽署」的假象。事件遭家屬識破報警，法院審理後依偽造有價證券罪判處李女有期徒刑2年，緩刑5年，並須支付5萬元（新台幣，下同）公庫金及完成90小時義務勞務。



根據台媒報道，判決書指出，李女與彭男長期有債務往來，雙方對金額與抵押內容存有爭議。今年2月21日凌晨5時許，彭男不幸過世。李女得知消息後，疑與綽號「小瑋」「威哥」的男子串通，以彭男名義偽造一份借據抵押文件，並在文件上偽簽彭男姓名。同時，她還在一張面額850萬元的本票上偽簽彭男之名，標註發票日期為2020年5月23日，企圖製造債務存在的假象。

同日上午約11時，李女前往新竹市立殯儀館追思園，以瞻仰遺容為由靠近遺體，趁機將亡者手指按上印泥，在借據與本票上留下指印，試圖主張債權與抵押土地權利。然而，現場人員察覺異常，立刻通知家屬到場。家屬報警後，警方查扣借據、本票及印泥等物證，全案因此曝光。

法院認為，李女的行為不僅損害亡者繼承人權益，也破壞票據流通與金融交易秩序。但考量她事後坦承犯行，且偽造文件尚未進入市場流通，危害程度有限，因此判處有期徒刑2年，緩刑5年，並須繳納5萬元公庫金與完成90小時義務勞務。