長榮空服員之死｜遭控未即時協助　座艙長：說我害她往生太沉重

長榮航空一名空服員近日在執勤時身體不適，返台後不幸離世。事後有空服員於社群平台發文指控，當班座艙長未即時協助，並忽視該組員狀況。遭指控的座艙長今（13）日在公司內部發布7點聲明澄清，強調事發當時有持續關心組員，也未要求對方工作，並表示「不能無限上綱說是我害組員往生」，針對不實指控將保留法律追訴權。



根據桃園市空服員職業工會證實，該名座艙長今（13）日於公司內部發布聲明。她在聲明中表示，事發航班的去程就已看到該組員服藥，當時主動上前關心，並提醒對方到飯店後要好好休息，對方到飯店後也沒有要求看醫生。

座艙長說，回程時她再次主動詢問身體狀況，該組員表示筋骨酸痛、不適合蹲下發餐，因此她協調讓該組員改發飲料，當時組員也未提出PNC（以乘客身份搭乘飛機回國）的要求。

她指出，因該組員在返台班機上看起來非常不適，雙方曾討論下機後的就醫流程，她也表示可以先協助醫藥費，全程並未再要求該組員起來工作。

聲明中提到，下機前該組員曾提到要叫救護車，她當時有答應，但再次確認時，組員表示決定先在機邊看醫生。當時她看到組員披著毛毯，也有關心是否覺得冷，對方回應「已經不會冷」後才移除毛毯。

座艙長說，她事後也檢討自己「有不夠體貼的地方」，例如沒有及時建議組員PNC，或主動撥打MedLink。返台後，她持續關心組員是否已出院，並尋求公司協助家屬。

座艙長表示，自己只是「一個小小的座艙長」，工作上必須考慮各個面向，對組員的批評可以接受，但「不能無限上綱說是我害組員往生，真的太難過，太沉重了」。她指出，面對眾多不實指控，她不得不保護自己，「若還有不實的指控或霸凌，將保留一切法律追訴權」。

長榮航空表示，對於同仁的離世深表哀悼與不捨，於同仁住院期間皆與家屬保持聯繫，並主動表達關懷之意，但在10月11日仍接獲不幸往生的消息。公司強調，目前已展開調查，將盡速釐清相關情形，並全力協助家屬處理後續事宜。