長榮航空空服員抱病上班返台離世　工會怒批請假制度不友善

長榮航空一名空服員近日在執行航班時身體不適，返台後住院不治，引發台灣社會關注。有空服員在社群平台指出，當班座艙長未及時啟動機上醫療協助機制，下機時也忽視該組員身體狀況。事件震撼空服員圈，桃園市空服員職業工會批評長榮航空請假制度不友善，恐造成組員不敢請假上班的壓力，呼籲公司應正視勞動環境與制度問題。



空服員發文控訴制度冷漠

有空服員在社群平台Threads發文指出，這名組員在航班執勤時身體不適，但當班座艙長並未即時協助聯絡機上衛星醫療系統（medlink），下機時甚至忽視她的身體狀況與需求。該組員返台後住院，最終不幸離世。

該名空服員表示，這不只是「遺憾」，而是制度長期忽視組員健康的結果。她指出，空服員請病假、事假或特休，可能遭到懲處班表，影響考績、升遷與年終獎金，「因此即便體力撐不住，也不敢請假，因為一請，就要付出代價」。

她強調，一個人是否適合升遷、是不是好組員，與出勤率並不成等比，而應該看其在崗位上的表現、臨場反應與服務態度。「組員都以Skytrax最佳航空為榮，但『最佳』不該只屬於外在光環，也該體現在公司對組員健康與尊重上的態度。當員工不敢生病、不敢休息，那不叫榮譽，是一種壓力。」

該空服員希望，這次的悲劇能讓公司真正聽見組員的聲音，「別再讓更多人，用健康甚至生命，去證明制度有問題」。

工會批請假制度過於嚴苛

桃園市空服員職業工會秘書長、長榮航空企業工會顧問周聖凱表示，該名組員於9月底從米蘭飛回台灣，當時在機上就出現身體不適，抵台後隨即住院，於國慶日連假期間不幸過世。

周聖凱指出，若當班座艙長確實忽視組員狀況，「就涉及職場霸凌」，但目前當班其他組員說法不完全一致，工會希望公司盡快啟動調查。他強調，面對一個年輕生命的離開，空服員對此都抱以無比的哀痛，「同時希望航空公司能對每個空服員、能對每個員工，發生病痛時，都有更多同理心，更溫柔相待」。

他說，空服員這份工作有許多特殊承擔與風險，經常熬夜輪班，高空機艙中更有不同於地面的氣壓與紫外線，許多空服員免疫力偏弱或有隱性病痛。再加上準點與人力調度壓力，請假制度又相對嚴格，一旦請假，就要擔心選班、調班等資格被限縮，未來班表與生活安排也會受到影響。

周聖凱強調，工會由衷希望長榮航空及主管對空服員的病痛能有更多同理心，在出勤管理上能以鼓勵取代懲罰，「不要讓空服員在病痛中徒增煩惱，才能安心照顧自己」。

至於工會後續是否採取進一步行動，周聖凱表示，目前仍在討論中，家屬也正在釐清死因是否與過勞工作有關。「希望長榮航空能盡速查明事實，這位不幸早逝的空服員，生前在機上所受的待遇、尋求幫助時是否曾被刁難，唯有真相和正義能撫慰生者和死者。」

長榮航空回應：已啟動調查

長榮航空表示，對於同仁的離世深表哀悼與不捨，在同仁住院期間皆與家屬保持聯繫，並主動表達關懷，「惟於10月11日仍接獲同仁不幸往生消息」。公司強調，目前已就此事件展開調查，將盡速釐清相關情形，並全力協助家屬處理後續事宜。